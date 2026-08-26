Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên

Sáng 26/8, Đảng ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số”. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thời gian qua, Đảng ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đảng ủy Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đảng bộ đã hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, vượt tiến độ 30 ngày so với kế hoạch. Đây là đơn vị đi đầu trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh về thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai các thủ tục hành chính của Đảng; 100% văn bản không mật được xử lý trên hệ thống điều hành tác nghiệp...

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các ý kiến thảo luận tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chuyên môn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết. Các đảng viên cũng đã chia sẻ về cách nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng trong thời đại công nghệ số; nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; nhận diện nguy cơ lộ lọt thông tin, tin giả, tin xấu độc...

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyển đổi số của Đảng ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Lê Hoàng