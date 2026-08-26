Nghị quyết 57 – Động lực mới cho Sông Lô chuyển mình

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Đảng ủy xã Sông Lô tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương. Từ đổi mới phương thức điều hành, số hóa hồ sơ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu trong quản lý và từng bước đưa công nghệ vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý dân cư, sản xuất, kinh doanh..., CĐS đang từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được triển khai, Đảng ủy xã Sông Lô kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế địa phương.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy xã gắn trách nhiệm với từng tập thể, cá nhân theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và tập huấn kỹ năng số được tăng cường, từng bước thay đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức tham gia xử lý công việc trên môi trường số; hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice được sử dụng thống nhất. 100% văn bản, trừ văn bản mật, được trao đổi dưới dạng điện tử có ký số. Hơn 90% đảng viên trong toàn Đảng bộ sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên điện tử.

Địa phương cũng hoàn thành Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu và quy trình theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong đó có 116 hồ sơ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý đã thu thập, chỉnh lý, số hoá hồ sơ đạt 100%.

Công tác số hóa hồ sơ đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 22/8/2026, xã đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa 15/34 tổ chức, đạt 44,11%; số đảng viên được rà soát, chuẩn hóa đạt 1.200/2.057, tương đương 58,33%.

Những kết quả trên không chỉ cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động của hệ thống chính trị mà còn phản ánh sự thay đổi từng bước trong phương thức điều hành, phối hợp và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ.

Từ nền tảng số trong hoạt động của cơ quan công quyền, Đảng ủy xã tiếp tục đưa công nghệ vào những lĩnh vực thiết yếu của đời sống. Trong giáo dục, học bạ điện tử được triển khai; dữ liệu dân cư tiếp tục được khai thác phục vụ Đề án 06. Khoảng 50% cán bộ, giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, bước đầu hình thành phương thức khai thác các công cụ mới để hỗ trợ xử lý thông tin và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Lĩnh vực y tế cũng từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ sức khỏe.

Đáng chú ý, CĐS đang trực tiếp mang lại những tiện ích cho người dân, doanh nghiệp thông qua cải cách hành chính. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 13.578 hồ sơ, trong đó có 13.264 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 13.188 hồ sơ. Hiện còn 390 hồ sơ đang giải quyết, đều trong hạn.

Đảng ủy xã đẩy mạnh thu thập, chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Để CĐS không chỉ dừng ở cơ quan công quyền mà trở thành kỹ năng của cộng đồng, 17 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn được duy trì, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, cài đặt và sử dụng các nền tảng số. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

CĐS cũng bắt đầu tạo thêm cách làm mới trong sản xuất, kinh doanh. Bánh tẻ Tứ Yên, thịt thính Yên Thạch, hoa cây cảnh Đức Bác được đưa lên các nền tảng trực tuyến. Một số hộ kinh doanh sử dụng mạng xã hội, livestream, mã QR và thanh toán điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Những mô hình còn ở quy mô bước đầu cho thấy người dân đang chủ động ứng dụng công nghệ để kết nối thị trường, mở rộng khả năng tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết 57 ở Sông Lô vẫn còn những khó khăn, nhất là hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ và CĐS còn thiếu.

Thời gian tới, Đảng ủy xã xác định tập trung hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kỹ năng số cho cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phương châm lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, Nghị quyết 57 đang từng bước đi vào thực tiễn Sông Lô. Những chuyển biến từ công sở đến cộng đồng đang tạo nền tảng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trở thành động lực mới, góp phần đưa địa phương phát triển năng động, hiện đại hơn.

Anh Thơ