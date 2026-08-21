An sinh xã hội số - Kết nối nguồn lực bền vững

Trong quá trình chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội đang từng bước được đổi mới từ phương thức quản lý, hỗ trợ truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái an sinh dựa trên dữ liệu. Tại một số xã, phường trong tỉnh, mô hình an sinh xã hội số được triển khai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, góp phần giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã Lương Sơn và đại diện đơn vị tài trợ trao 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mô hình được triển khai theo chuỗi quy trình chặt chẽ, bắt đầu từ rà soát tại tổ dân phố, khu dân cư nhằm nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu và mức độ cần hỗ trợ của từng hộ dân. Từ kết quả rà soát, thông tin được cập nhật, chuẩn hóa trên hệ thống dữ liệu để phân loại đối tượng, xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên. Trên cơ sở đó, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức liên quan kết nối, huy động nguồn lực phù hợp; quá trình hỗ trợ được theo dõi, cập nhật và đánh giá trên nền tảng số. Khi hoàn thành, kết quả tiếp tục được xác nhận, lưu trữ, đồng thời cập nhật biến động mới của hộ dân, tạo thành quy trình khép kín.

Cách làm này được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình nghiên cứu, triển khai sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đây, thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu được quản lý bằng hồ sơ giấy, phân tán ở nhiều bộ phận và tổ dân phố, khiến việc tổng hợp, cập nhật hoàn cảnh và kết nối nguồn lực đôi khi chưa kịp thời. Mô hình an sinh xã hội số nhằm khắc phục những hạn chế này, tạo cơ sở dữ liệu để Mặt trận và chính quyền chủ động hơn trong công tác chăm lo, hỗ trợ người dân.

Điểm mới của mô hình không chỉ nằm ở việc đưa dữ liệu lên môi trường số mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy thực hiện an sinh xã hội. Từ hỗ trợ mang tính cứu trợ, trao quà theo từng thời điểm, mô hình hướng tới xây dựng hệ sinh thái an sinh bền vững, trong đó người dân là trung tâm, MTTQ giữ vai trò điều phối, các tổ chức thành viên là lực lượng thực hiện, còn doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng tham gia tạo nguồn lực. Đây cũng là hướng cụ thể hóa chủ trương lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận.

Không chỉ tại phường Hòa Bình, mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn ra mắt mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững”, đồng thời thành lập 23 tổ tự quản an sinh cộng đồng và 23 tổ rà soát tại các thôn, tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là mạng lưới được tổ chức ngay từ cơ sở. Các tổ rà soát thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của người dân; tiếp nhận thông tin qua Zalo, cổng Mặt trận số; cập nhật dữ liệu và đề xuất phương án hỗ trợ. Qua đó, những khó khăn phát sinh có thể được phát hiện sớm thay vì chờ đến các đợt vận động, hỗ trợ tập trung.

Mô hình lấy Nhân dân làm trung tâm, tập trung vào 6 nhóm nội dung dân sinh gồm việc làm, tiền lương, sinh kế xanh, an sinh gia đình, thanh niên khởi nghiệp và cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo. Trên cơ sở từng hoàn cảnh, địa phương xác định nhu cầu để kết nối nguồn lực phù hợp, từ hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao bò giống, hỗ trợ học phí đến tạo điều kiện phát triển sinh kế.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Sơn Đinh Thị Thúy Hòa, mục tiêu của mô hình không dừng ở những phần quà trong các dịp lễ, Tết mà hướng tới sự đồng hành thường xuyên, giúp người dân có việc làm, sinh kế và điều kiện tự vươn lên. “Bản đồ an sinh” và hệ thống dữ liệu số phải phục vụ việc hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả lâu dài.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua những trường hợp cụ thể. Nhân dịp ra mắt mô hình, 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi tại Tổ dân phố Lâm Sơn được nhận kinh phí hỗ trợ. Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng cho thấy cách kết nối nguồn lực đang chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang đồng hành có địa chỉ, thời gian và trách nhiệm cụ thể.

Khi thông tin về hoàn cảnh được cập nhật thường xuyên, nguồn lực xã hội cũng được phân bổ sát hơn với nhu cầu thực tế. Mạng lưới tự quản tại các thôn, tổ dân phố, kết hợp giữa rà soát trực tiếp và dữ liệu số, tạo nền tảng để các địa phương nắm chắc nhu cầu dân sinh, điều phối nguồn lực công khai, minh bạch và hỗ trợ kịp thời ngay từ cơ sở.

Xa hơn, mô hình an sinh xã hội số không chỉ nâng cao hiệu quả chăm lo các nhóm yếu thế mà còn mở rộng sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào công tác giảm nghèo. Khi dữ liệu được cập nhật, nguồn lực được kết nối và người dân được đồng hành, công tác an sinh xã hội sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bền vững hơn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh