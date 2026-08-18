Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số - Vững bước tương lai

Triển khai từ cuối tháng 5/2026, mô hình “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số - Vững bước tương lai” đang từng bước lan tỏa những giá trị thiết thực trong cộng đồng. Không chỉ tạo thêm cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức số, mô hình còn là cầu nối để Công an xã kịp thời nắm bắt, sẻ chia và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hùng Việt hướng dẫn học sinh kỹ năng cơ bản trong sử dụng máy tính.

Đối với em Hoàng Lê Ngọc Hà - học sinh lớp 9A, Trường THCS Chương Xá, mùa hè năm nay trở nên ý nghĩa khi em được tham gia mô hình “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số - Vững bước tương lai”. Đều đặn vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, Ngọc Hà cùng các bạn có mặt tại trụ sở Công an xã để được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong sử dụng máy tính phục vụ học tập.

Không chỉ được tiếp cận những nền tảng học tập trực tuyến miễn phí, uy tín, các em còn được hướng dẫn cách khai thác Internet hiệu quả, biến không gian mạng thành một “kho tri thức” phục vụ học tập và phát triển bản thân, thay vì chỉ sử dụng cho mục đích giải trí. Đặc biệt, những kiến thức, kỹ năng về an toàn trên không gian mạng giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các nguy cơ lừa đảo, bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Em Ngọc Hà phấn khởi cho biết: “Tham gia mô hình, em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sử dụng máy tính và tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ học tập. Em thấy những buổi học rất bổ ích, giúp em biết cách sử dụng Internet an toàn, hiệu quả hơn và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên không gian mạng. Mong mô hình tiếp tục được duy trì để chúng em có thêm cơ hội học hỏi và trang bị những kỹ năng cần thiết cho tương lai”.

Mô hình “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số - Vững bước tương lai” phát huy hiệu quả và lan tỏa những giá trị tích cực. Đến nay, mô hình đã thu hút gần 380 học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chủ động xây dựng kế hoạch, chia thành các lớp, khóa học phù hợp. Khóa học đầu tiên với 50 học sinh đã hoàn thành chương trình và đang chuẩn bị các điều kiện để bế giảng. Sau khi khóa 1 kết thúc, các khóa tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai, phấn đấu 100% học sinh đã đăng ký đều có cơ hội tham gia.

Tại lớp học, các em được tiếp cận với máy tính, Internet và các nguồn tri thức số để từng bước hình thành kỹ năng tự học, tìm kiếm, chọn lọc thông tin và ứng dụng công nghệ phục vụ học tập. Mô hình chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các em được hướng dẫn nhận diện, phòng tránh những nguy cơ thường gặp như lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại, đánh cắp thông tin cá nhân..., từ đó hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, văn minh và có trách nhiệm.

Để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ triển khai mô hình, Công an xã Hùng Việt tích cực kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, lắp đặt hệ thống máy tính có cấu hình phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đáng chú ý, đầu tháng 8/2026, Công an xã đã được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ 5 máy tính xách tay, tổng trị giá 75 triệu đồng phục vụ hoạt động của mô hình.

Các nhà hảo tâm trao tặng trang thiết bị để tiếp tục phát triển mô hình.

Đại úy Lê Việt Hoàn - cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an xã Hùng Việt cho biết: Mô hình góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là cách làm cụ thể, thiết thực trong công tác dân vận của lực lượng công an, thể hiện phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ”. Thông qua việc đồng hành cùng học sinh trong học tập, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội gần gũi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ các em.

Thành công của mô hình là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân. Mô hình góp phần chăm lo, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và lan tỏa tinh thần chung tay vì thế hệ trẻ.

Thượng tá Phan Ngọc Tấn - Trưởng Công an xã Hùng Việt khẳng định: Mô hình được triển khai với kỳ vọng trang bị kỹ năng tin học, hỗ trợ tri thức số, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục duy trì ổn định lớp học, từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng tham gia, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận máy tính và Internet.

Công an xã cũng tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới nội dung dạy, chú trọng kỹ năng khai thác tri thức số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Qua đó, từng bước xây dựng mô hình dân vận thiết thực, lâu dài, gắn với chuyển đổi số, giáo dục và an sinh xã hội; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đức Anh