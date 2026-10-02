Đẩy nhanh tiến độ thi công đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Ngày 2/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ xã Bình Nguyên đến cầu Hạc Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai được triển khai trên địa bàn các xã, phường: Bình Nguyên, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và được tách thành nhiều dự án thành phần để triển khai độc lập.

Dự án có chiều dài khoảng 30 km, tổng mức đầu tư gần 2.550 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối đô thị Vĩnh Phúc với Việt Trì, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả các dự án thành phần phải thông xe kỹ thuật và hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, những vị trí đã có mặt bằng cơ bản thi công xong nền mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình cầu trên tuyến.

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư đề nghị các xã, phường hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/10/2026, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Các sở, ngành hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu thi công nguồn vật liệu đất đắp để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Kiểm tra thực tế tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị; có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành khẩn trương phối hợp tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị sớm được xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tại hiện trường dự án đang thi công đoạn Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ bám sát công trường, phối hợp quyết liệt, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh; phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến từ Vĩnh Yên đến đường tỉnh 304 trước Tết Dương lịch; đoạn từ đường tỉnh 304 đến cầu Hạc Trì hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Thúy Hường