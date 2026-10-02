Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 02/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Nạm bò Vinabeef

77.900 đồng/200g

2

Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

74.000 đồng/2 hộp

3

Cam sành (trái từ 130g trở lên)

72.000 đồng/5kg

4

Quýt Úc túi

65.000 đồng/800g

5

Bưởi da xanh trái 1.3kg (1 trái)

40.040 đồng/1.3kg

6

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

7

Giá mầm sạch gói

8.200 đồng/300g

8

Chanh không hạt

27.300 đồng/1kg

9

Dưa leo baby

30.000 đồng/500g

10

Rong biển giòn trộn gia vị O'food gói

41.000 đồng/gói 30g

11

Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp

29.000 đồng/hộp 140g

12

Thịt heo viên Heo Cao Bồi ăn liền vị xốt cà Masan

32.000 đồng/hộp 200g

13

Bộ trà hoa thảo mộc Moncha hộp

170.000 đồng/4 hộp 20g

14

Trà đào cam sả Blendy hộp 88g

37.000 đồng/8 gói 11g

15

Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch

67.500 đồng/bịch 330g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 02/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Thương hiệu Thức uống Việt nam Hàng hóa Trà Cam Gia vị Chanh Biển
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