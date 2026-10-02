Giá cả thị trường ngày 02/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Nạm bò Vinabeef
77.900 đồng/200g
2
Hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
74.000 đồng/2 hộp
3
Cam sành (trái từ 130g trở lên)
72.000 đồng/5kg
4
Quýt Úc túi
65.000 đồng/800g
5
Bưởi da xanh trái 1.3kg (1 trái)
40.040 đồng/1.3kg
6
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
7
Giá mầm sạch gói
8.200 đồng/300g
8
Chanh không hạt
27.300 đồng/1kg
9
Dưa leo baby
30.000 đồng/500g
10
Rong biển giòn trộn gia vị O'food gói
41.000 đồng/gói 30g
11
Cá ngừ xốt cay Tuna Việt Nam hộp
29.000 đồng/hộp 140g
12
Thịt heo viên Heo Cao Bồi ăn liền vị xốt cà Masan
32.000 đồng/hộp 200g
13
Bộ trà hoa thảo mộc Moncha hộp
170.000 đồng/4 hộp 20g
14
Trà đào cam sả Blendy hộp 88g
37.000 đồng/8 gói 11g
15
Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go bịch
67.500 đồng/bịch 330g
Kết Đoàn
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Giá cả thị trường ngày 30/9/2026
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