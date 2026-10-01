Giá cả thị trường ngày 1/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non heo nhập khẩu Brazil
51.600 đồng/400g
2
Cánh giữa gà nhập khẩu
39.000 đồng/300g
3
Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản (4-5 con)
39.200 đồng/300g
4
Lựu ngọt Tứ Xuyên
41.000 đồng/1kg
5
3 trái dừa xiêm gọt vỏ trái 400g trở lên
43.800 đồng/bộ 3 trái
6
Chanh dây vỉ
11.600 đồng/4 trái
7
Tiêu xanh
10.200 đồng/50g
8
Combo 3 gói nấm kim châm Thái Lan
21.000 đồng/3 gói 150g
9
Nước mắm cá cơm Thuận Phát 40 độ đạm chai
81.000 đồng/chai 610ml
10
Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai
79.000 đồng/chai 1 lít
11
Nước tương đậm đặc Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai
20.000 đồng/chai 500ml
12
Tương ớt Nam Dương đặc biệt cay chai
18.500 đồng/chai 400g
13
Lốc 4 hộp sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt
55.000 đồng/ 4 hộp180ml
14
Lốc 4 hộp sữa chua ăn có đường Đồng Xanh
27.500 đồng/4 hộp 100g
15
Chả giò tôm Sa Kỳ hộp 400g
25.500 đồng1 hộp 20 cuốn
Kết Đoàn
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