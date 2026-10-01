Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 1/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Sườn non heo nhập khẩu Brazil

51.600 đồng/400g

2

Cánh giữa gà nhập khẩu

39.000 đồng/300g

3

Cá thu đao nhập khẩu Nhật Bản (4-5 con)

39.200 đồng/300g

4

Lựu ngọt Tứ Xuyên

41.000 đồng/1kg

5

3 trái dừa xiêm gọt vỏ trái 400g trở lên

43.800 đồng/bộ 3 trái

6

Chanh dây vỉ

11.600 đồng/4 trái

7

Tiêu xanh

10.200 đồng/50g

8

Combo 3 gói nấm kim châm Thái Lan

21.000 đồng/3 gói 150g

9

Nước mắm cá cơm Thuận Phát 40 độ đạm chai

81.000 đồng/chai 610ml

10

Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai

79.000 đồng/chai 1 lít

11

Nước tương đậm đặc Nam Dương chính hiệu Con Mèo Đen chai

20.000 đồng/chai 500ml

12

Tương ớt Nam Dương đặc biệt cay chai

18.500 đồng/chai 400g

13

Lốc 4 hộp sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt

55.000 đồng/ 4 hộp180ml

14

Lốc 4 hộp sữa chua ăn có đường Đồng Xanh

27.500 đồng/4 hộp 100g

15

Chả giò tôm Sa Kỳ hộp 400g

25.500 đồng1 hộp 20 cuốn

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 1/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhật Bản Nhập khẩu Thái lan Sữa chua Vinamilk Nước mắm Tứ xuyên Hàng hóa Brazil
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