Giá cả thị trường ngày 22/9/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Thịt lợn xay C.P túi
11.050 đồng/100g
2
Cá basa phi lê
28.250 đồng/250g
3
Mận đá đường túi (trái từ 70g trở lên)
39.400 đồng/1kg
4
Xoài tứ quý (trái từ 400g trở lên)
33.000 đồng/1kg
5
Nho mẫu đơn nội địa Trung
59.000 đồng/1kg
6
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
7
Đậu bắp (15 - 20 trái)
10.200 đồng/250g
8
Su su
5.300 đồng/200g
9
Cà chua bi
20.200 đồng/300g
10
Bí xanh
10.000 đồng/500g
11
Lốc 4 hộp sữa chua có đường Nutimilk
27.500 đồng/4 hộp 100g
12
Kem đậu đỏ lõi xốp Merino X Plus cây
15.000 đồng/cây 60g
13
Nước tương Ông Chà Và 707 vị thanh dịu
15.500 đồng/chai 500ml
14
Kem đánh răng P/S ngừa sâu răng vượt trội
18.600 đồng/tuýp 100g
15
Kem xả Dove Ceramide phục hồi hư tổn
108.000 đồng/tuýp 306ml
Kết Đoàn
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