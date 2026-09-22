Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 22/9/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Thịt lợn xay C.P túi

11.050 đồng/100g

2

Cá basa phi lê

28.250 đồng/250g

3

Mận đá đường túi (trái từ 70g trở lên)

39.400 đồng/1kg

4

Xoài tứ quý (trái từ 400g trở lên)

33.000 đồng/1kg

5

Nho mẫu đơn nội địa Trung

59.000 đồng/1kg

6

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

7

Đậu bắp (15 - 20 trái)

10.200 đồng/250g

8

Su su

5.300 đồng/200g

9

Cà chua bi

20.200 đồng/300g

10

Bí xanh

10.000 đồng/500g

11

Lốc 4 hộp sữa chua có đường Nutimilk

27.500 đồng/4 hộp 100g

12

Kem đậu đỏ lõi xốp Merino X Plus cây

15.000 đồng/cây 60g

13

Nước tương Ông Chà Và 707 vị thanh dịu

15.500 đồng/chai 500ml

14

Kem đánh răng P/S ngừa sâu răng vượt trội

18.600 đồng/tuýp 100g

15

Kem xả Dove Ceramide phục hồi hư tổn

108.000 đồng/tuýp 306ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 22/9/2026


Kết Đoàn

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