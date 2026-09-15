Giá cả thị trường ngày 15/9/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25, túi 5kg
180.900 đồng/túi
2
Rau mầm cải xanh WinEco, hộp 100g
14.800 đồng/hộp
3
Nấm hỗn hợp đông trùng hạ thảo, khay 250g
49.000 đồng/khay
4
Táo Envy New Zealand size lớn
129.900 đồng/kg
5
Cá thác lác tươi
139.900 đồng/kg
6
Ba chỉ bò Mỹ Thiên Vương ACEFOODS khay 500g
165.000 đồng/khay
7
MEAT Đùi tỏi gà
63.450 đồng/500g
8
Kẹo dẻo trái cây Haribo Goldbears, gói 160g
41.900 đồng/gói
9
Bánh Chocopie 2P, hộp 66g
9.000 đồng/hộp
10
Hạt hướng dương nguyên vị, gói130g
24.900 đồng/gói
11
Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g
26.000 đồng/hộp
12
Bim bim Poppedcorn quẩy xoắn, gói 280g
57.500 đồng/gói
13
Khăn tắm cotton Quảng Phú W630 70x140cm 415g
109.000 đồng/chiếc
14
Khăn mặt cotton WinMart Home 32x65cm 90g
29.000 đồng/chiếc
15
Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cmx150m đơn
99.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/9/2026
Giá cả thị trường ngày 13/9/2026
Giá cả thị trường ngày 12/9/2026
Giá cả thị trường ngày 11/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/9/2026
Giá cả thị trường ngày 9/9/2026
Giá cả thị trường ngày 8/9/2026