Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 15/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25, túi 5kg

180.900 đồng/túi

2

Rau mầm cải xanh WinEco, hộp 100g

14.800 đồng/hộp

3

Nấm hỗn hợp đông trùng hạ thảo, khay 250g

49.000 đồng/khay

4

Táo Envy New Zealand size lớn

129.900 đồng/kg

5

Cá thác lác tươi

139.900 đồng/kg

6

Ba chỉ bò Mỹ Thiên Vương ACEFOODS khay 500g

165.000 đồng/khay

7

MEAT Đùi tỏi gà

63.450 đồng/500g

8

Kẹo dẻo trái cây Haribo Goldbears, gói 160g

41.900 đồng/gói

9

Bánh Chocopie 2P, hộp 66g

9.000 đồng/hộp

10

Hạt hướng dương nguyên vị, gói130g

24.900 đồng/gói

11

Kẹo gum hương bạc hà Doublemint hộp 58.4g

26.000 đồng/hộp

12

Bim bim Poppedcorn quẩy xoắn, gói 280g

57.500 đồng/gói

13

Khăn tắm cotton Quảng Phú W630 70x140cm 415g

109.000 đồng/chiếc

14

Khăn mặt cotton WinMart Home 32x65cm 90g

29.000 đồng/chiếc

15

Màng bọc thực phẩm Kokusai 30cmx150m đơn

99.000 đồng/hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hạt hướng dương New zealand Thực phẩm đông trùng hạ thảo Trái cây Hàng hóa rau mầm giá bán nấm
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