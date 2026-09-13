Giá cả thị trường ngày 13/9/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo còn cám Vinh Hiển Khổng Tước Nguyên, túi 5kg
119.000 đồng/túi
2
Nấm rơm, túi từ 180g - 220g
26.000 đồng/túi
3
Cải thìa
5.000 đồng/gói
4
Nho mẫu đơn nội địa Trung, hộp 500g
49.000 đồng/hộp
5
Kiwi vàng Zespri nhập khẩu New Zealand, hộp 2 quả
73.000 đồng/hộp
6
Chân giò lợn
99.000 đồng/kg
7
Cá trứng nhập khẩu, khay 250g
59.000 đồng/khay
8
Thịt sò lông, khay 250g
39.000 đồng/khay
9
Đậu hũ cá phô mai Hoa Doanh, gói 220g
59.500 đồng/gói
10
Cải chua Ngọc Phú, gói 450g
25.500 đồng/gói
11
Kho quẹt Nam Ngư, lọ 200g
36.000 đồng/lọ
12
Dầu tỏi phi Nguyên Bảo, lọ 120g
31.000 đồng/lọ
13
Nước rửa tay Lifebuoy công thức Vitamin + khử mùi hương chanh, chai 444ml
78.000 đồng/chai
14
Sữa rửa mặt Nivea Men Extra Bright Spot Reduction Mud Charcoal dưỡng sáng da kiểm soát nhờn, lọ 100g
89.000 đồng/lọ
15
Nước giặt OMO cửa trên hương Nhài trắng và Tuyết tùng, túi 2,1kg
115.000 đồng/túi
Kết Đoàn
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