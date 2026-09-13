Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 13/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo còn cám Vinh Hiển Khổng Tước Nguyên, túi 5kg

119.000 đồng/túi

2

Nấm rơm, túi từ 180g - 220g

26.000 đồng/túi

3

Cải thìa

5.000 đồng/gói

4

Nho mẫu đơn nội địa Trung, hộp 500g

49.000 đồng/hộp

5

Kiwi vàng Zespri nhập khẩu New Zealand, hộp 2 quả

73.000 đồng/hộp

6

Chân giò lợn

99.000 đồng/kg

7

Cá trứng nhập khẩu, khay 250g

59.000 đồng/khay

8

Thịt sò lông, khay 250g

39.000 đồng/khay

9

Đậu hũ cá phô mai Hoa Doanh, gói 220g

59.500 đồng/gói

10

Cải chua Ngọc Phú, gói 450g

25.500 đồng/gói

11

Kho quẹt Nam Ngư, lọ 200g

36.000 đồng/lọ

12

Dầu tỏi phi Nguyên Bảo, lọ 120g

31.000 đồng/lọ

13

Nước rửa tay Lifebuoy công thức Vitamin + khử mùi hương chanh, chai 444ml

78.000 đồng/chai

14

Sữa rửa mặt Nivea Men Extra Bright Spot Reduction Mud Charcoal dưỡng sáng da kiểm soát nhờn, lọ 100g

89.000 đồng/lọ

15

Nước giặt OMO cửa trên hương Nhài trắng và Tuyết tùng, túi 2,1kg

115.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 13/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu New zealand Kiểm soát Hàng hóa Vitamin Tuyết Chanh Vàng Sữa
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