Giá cả thị trường ngày 12/9/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Vịt nửa con C.P
100.980 đồng/1,2kg
2
Giò sống sụn gà
33.800 đồng/200g
3
Chân gà tươi
36.320 đồng/500g
4
Lườn cá hồi Đại Tây Dương (cá hồi Salar) nhập khẩu Ba Lan
32.000 đồng/250g
5
Cá thu cắt khúc
43.056 đồng/180g
6
2 hộp trứng cút hộp 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)
48.000 đồng/2 hộp
7
Táo Queen New Zealand túi
51.000 đồng/700g
8
Lê hoàng kim nội địa Trung hộp
35.000 đồng/hộp 2 quả
9
Mận róc hạt
18.000 đồng/500g
10
Quýt đường
22.500 đồng/500g
11
Củ dền
8.600 đồng/200g
12
Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)
13.200 đồng/250g
13
2 túi nước giặt Lix sạch thơm hương ngàn hoa
186.000 đồng/2 túi 3,2kg
14
Nước giặt OMO Matic cửa trên chuyên gia giữ màu túi
115.000 đồng/túi 2,1kg
15
Sữa tắm Hazeline sáng da matcha lựu đỏ
78.000 đồng/chai 800g
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