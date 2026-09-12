Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 12/9/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Vịt nửa con C.P

100.980 đồng/1,2kg

2

Giò sống sụn gà

33.800 đồng/200g

3

Chân gà tươi

36.320 đồng/500g

4

Lườn cá hồi Đại Tây Dương (cá hồi Salar) nhập khẩu Ba Lan

32.000 đồng/250g

5

Cá thu cắt khúc

43.056 đồng/180g

6

2 hộp trứng cút hộp 30 quả từ 300g-360g (giao ngẫu nhiên thương hiệu)

48.000 đồng/2 hộp

7

Táo Queen New Zealand túi

51.000 đồng/700g

8

Lê hoàng kim nội địa Trung hộp

35.000 đồng/hộp 2 quả

9

Mận róc hạt

18.000 đồng/500g

10

Quýt đường

22.500 đồng/500g

11

Củ dền

8.600 đồng/200g

12

Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)

13.200 đồng/250g

13

2 túi nước giặt Lix sạch thơm hương ngàn hoa

186.000 đồng/2 túi 3,2kg

14

Nước giặt OMO Matic cửa trên chuyên gia giữ màu túi

115.000 đồng/túi 2,1kg

15

Sữa tắm Hazeline sáng da matcha lựu đỏ

78.000 đồng/chai 800g

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Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Thương hiệu New zealand Chuyên gia Nhập khẩu Hàng hóa giá cả thị trường Ba lan Sữa Hoa cá hồi
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