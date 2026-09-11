Giá cả thị trường ngày 11/9/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo Séng Cù Bảo Minh, túi 5kg
181.600 đồng/túi
2
Cải ngọt, túi 400g
5.000 đồng/túi
3
Quả su su
18.500 đồng/kg
4
Đậu bắp, khay 250g
15.520 đồng/khay
5
Củ dền
27.500 đồng/kg
6
Sườn cốt lết CP, khay 400g
47.600 đồng/khay
7
Bắp bò
267.840 đồng/kg
8
Cá linh non, khay 250g
39.000 đồng/khay
9
Dầu gấc cho bé Vio Extra Tường An, chai 250ml
55.000 đồng/chai
10
Nước mắm Liên Thành nhất vị 20 độ đạm, chai 500ml
45.000 đồng/chai
11
Nước tương đậu nành Maggi đậm đặc, chai 300ml
19.000 đồng/chai
12
Hạt nêm chay Knorr nấm hương organic, gói 380g
45.000 đồng/gói
13
Lốc 6 chai trà đào sả Cozy 455ml
49.000 đồng/lốc
14
Set 3 hộp nước dừa xiêm xanh Vico Fresh 1 lít
132.000 đồng/set
15
Cà phê sữa Highlands 235ml
15.000 đồng/lon
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