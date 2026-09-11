Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 11/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo Séng Cù Bảo Minh, túi 5kg

181.600 đồng/túi

2

Cải ngọt, túi 400g

5.000 đồng/túi

3

Quả su su

18.500 đồng/kg

4

Đậu bắp, khay 250g

15.520 đồng/khay

5

Củ dền

27.500 đồng/kg

6

Sườn cốt lết CP, khay 400g

47.600 đồng/khay

7

Bắp bò

267.840 đồng/kg

8

Cá linh non, khay 250g

39.000 đồng/khay

9

Dầu gấc cho bé Vio Extra Tường An, chai 250ml

55.000 đồng/chai

10

Nước mắm Liên Thành nhất vị 20 độ đạm, chai 500ml

45.000 đồng/chai

11

Nước tương đậu nành Maggi đậm đặc, chai 300ml

19.000 đồng/chai

12

Hạt nêm chay Knorr nấm hương organic, gói 380g

45.000 đồng/gói

13

Lốc 6 chai trà đào sả Cozy 455ml

49.000 đồng/lốc

14

Set 3 hộp nước dừa xiêm xanh Vico Fresh 1 lít

132.000 đồng/set

15

Cà phê sữa Highlands 235ml

15.000 đồng/lon

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Kết Đoàn



 Từ khóa: Nước mắm Hàng hóa Lốc giá cả thị trường Cà phê Tường Trà Sữa sườn cốt lết đậu nành
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