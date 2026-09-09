Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 9/9/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm lài túi 5kg

89.000 đồng/túi 5kg

2

Xúc xích tiệt trùng vị gà om Orange C.P gói 175g

25.000 đồng/5 cây 35g

3

Cá nục xốt cà 3 Cô Gái

30.500 đồng/hộp 190g

4

Thịt heo hầm Vissan

35.000 đồng/hộp 150g

5

Phở chay rau nấm Vifon

9.600 đồng/gói 65g

6

Rong biển nấu canh Miwon vị truyền thống

65.000 đồng/gói 50g

7

Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương nho

30.00 đồng/4 hộp 180ml

8

10 bịch sữa tươi tiệt trùng TH True Milk nguyên chất không đường

85.000 đồng/10 bịch 220ml

9

Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn VitaDairy Oggi Gold suy dinh dưỡng 180ml (từ 1 tuổi)

47.500 đồng/4 hộp 180ml

10

Lốc 3 hộp sữa yến mạch nguyên chất 100% ít đường Việt Ngũ Cốc Oatta

30.000 đồng/3 hộp 180ml

11

Kem bắp ngọt Joyday cây

15.000 đồng/cây 80ml

12

Lốc 5 chai sữa uống lên men có đường Yakult

26.000 đồng/5 chai 65ml

13

3 hộp nước dừa xiêm xanh Vico Fresh

132.000 đồng/3 hộp 1 lít

14

3 chai nước gạo Hàn Quốc OKF

147.000 đồng/3 chai 1.5 lít

15

Trà sữa matcha Cozy 3 in 1 hộp 170g

44.000 đồng/10 gói 17g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 9/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Lốc Dinh dưỡng Hàn quốc Trái cây Hàng hóa Sữa tươi Trà sữa Biển Phở
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