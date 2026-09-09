Giá cả thị trường ngày 9/9/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm lài túi 5kg
89.000 đồng/túi 5kg
2
Xúc xích tiệt trùng vị gà om Orange C.P gói 175g
25.000 đồng/5 cây 35g
3
Cá nục xốt cà 3 Cô Gái
30.500 đồng/hộp 190g
4
Thịt heo hầm Vissan
35.000 đồng/hộp 150g
5
Phở chay rau nấm Vifon
9.600 đồng/gói 65g
6
Rong biển nấu canh Miwon vị truyền thống
65.000 đồng/gói 50g
7
Lốc 4 hộp Sữa trái cây Kun hương nho
30.00 đồng/4 hộp 180ml
8
10 bịch sữa tươi tiệt trùng TH True Milk nguyên chất không đường
85.000 đồng/10 bịch 220ml
9
Lốc 4 hộp sữa bột pha sẵn VitaDairy Oggi Gold suy dinh dưỡng 180ml (từ 1 tuổi)
47.500 đồng/4 hộp 180ml
10
Lốc 3 hộp sữa yến mạch nguyên chất 100% ít đường Việt Ngũ Cốc Oatta
30.000 đồng/3 hộp 180ml
11
Kem bắp ngọt Joyday cây
15.000 đồng/cây 80ml
12
Lốc 5 chai sữa uống lên men có đường Yakult
26.000 đồng/5 chai 65ml
13
3 hộp nước dừa xiêm xanh Vico Fresh
132.000 đồng/3 hộp 1 lít
14
3 chai nước gạo Hàn Quốc OKF
147.000 đồng/3 chai 1.5 lít
15
Trà sữa matcha Cozy 3 in 1 hộp 170g
44.000 đồng/10 gói 17g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8/9/2026
STT
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