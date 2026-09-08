Thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa Phú Thọ và Tập đoàn BHFLEX

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và làm việc tại Hàn Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn BHFLEX.

Tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có ông Lee Hyun Chang - Phó Chủ tịch Tập đoàn; ông Lee Ji Yeol - Giám đốc đại diện DKT thuộc Tập đoàn BHFLEX.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với lãnh đạo Tập đoàn BHFLEX.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của BHFLEX Vina trong quá trình đầu tư, hoạt động tại Khu công nghiệp Khai Quang từ năm 2013 đến nay.

Năm 2025, Công ty TNHH BHFLEX Vina đạt doanh thu trên 1,25 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,2 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 67 triệu USD và tạo việc làm ổn định cho gần 4.400 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện đang là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ với 387 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 5,57 tỷ USD (chiếm 51,5% số dự án và 36,2% tổng vốn FDI toàn tỉnh).

Trong đó, BHFLEX là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu bởi chiến lược gắn bó lâu dài, liên tục tái đầu tư và mở rộng hoạt động tại địa phương.

Nhằm thúc quan hệ hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Tập đoàn BHFLEX đã trao đổi về định hướng hợp tác chiến lược; nghiên cứu, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến và đẩy mạnh chuyển dịch sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và mong muốn BHFLEX tiếp tục coi Phú Thọ là “ngôi nhà chung” cho các chiến lược đầu tư lâu dài.

Về phía BHFLEX, tập đoàn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực từ tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh, mở rộng hợp tác, đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Hai bên tin tưởng, với nền tảng hợp tác tốt đẹp và sự đồng hành sát sao của chính quyền tỉnh, mối quan hệ đối tác giữa Phú Thọ và Tập đoàn BHFLEX ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và mang lại lợi ích thiết thực trong thời gian tới.

PV