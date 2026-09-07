Phú Thọ luôn coi Partron là đối tác chiến lược quan trọng và mong muốn doanh nghiệp gắn bó lâu dài với địa phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Partron.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kim Won Keun - Chủ tịch Tập đoàn; ông Lee Deok Joo - Giám đốc Kinh doanh cùng đại diện lãnh đạo doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao chặng đường đầu tư hiệu quả của Partron tại Phú Thọ từ năm 2008 đến nay. Trải qua gần 2 thập kỷ, Partron hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại tỉnh với 2 dự án quy mô lớn tại Khu công nghiệp Khai Quang và Cụm công nghiệp Đồng Sóc, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và nộp ngân sách địa phương.

Lãnh đạo Tập đoàn Partron trân trọng cảm ơn sự đồng hành của chính quyền tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Thông tin thêm về tình hình sản xuất, kinh doanh tại Phú Thọ, lãnh đạo tập đoàn kiến nghị với tỉnh 2 vấn đề trọng tâm: Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Chi nhánh Đồng Sóc (tính đến ngày 31/7/2026); xem xét, hỗ trợ giải quyết cơ chế doanh nghiệp chế xuất (EPE) cho dự án tại Đồng Sóc để đồng bộ hóa hoạt động quản lý, logistics, hải quan với nhà máy chính tại Khai Quang.

Lãnh đạo Partron cho biết tập đoàn đang xem xét kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các sản phẩm thuộc lĩnh vực bán dẫn, điện tử giá trị gia tăng cao, cảm biến, công nghệ Advanced/Hybrid packaging... Trong đó, Phú Thọ là địa bàn chiến lược.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà ông Kim Won Keun - Chủ tịch Tập đoàn Partron.

Trao đổi và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh: Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được các cơ quan chủ động hướng dẫn, xem xét và xử lý nhanh nhất trên cơ sở quy định pháp luật. Đối với các vấn đề liên ngành hoặc vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ chủ động phối hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương tháo gỡ thỏa đáng.

Chia sẻ với những khó khăn mà Partron đang gặp tại Chi nhánh Đồng Sóc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng rà soát ngay hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý kịp thời các khoản đủ điều kiện và trả lời rõ ràng, minh bạch đối với vướng mắc phát sinh.

Về đề xuất cơ chế EPE tại Đồng Sóc, tỉnh sẽ yêu cầu các ngành Thuế, Hải quan phối hợp rà soát thực tế và căn cứ pháp lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Ngay sau chuyến công tác này, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan đầu mối làm việc trực tiếp với Partron, đảm bảo giải quyết dứt điểm các kiến nghị, tuyệt đối không để doanh nghiệp phải làm việc đơn lẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Phú Thọ luôn coi Partron là đối tác chiến lược quan trọng và mong muốn doanh nghiệp gắn bó lâu dài với địa phương.

Đồng chí bày tỏ sự hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành cùng Partron ngay từ giai đoạn nghiên cứu dự án đối với các kế hoạch đầu tư mới; kỳ vọng Partron không chỉ tiếp tục đầu tư tại Phú Thọ mà sẽ mở rộng quy mô lớn hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn trong thời gian tới.

P.V