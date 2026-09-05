Trường Tiểu học Việt Trì khai giảng năm học mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 5/9, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và trao Huân chương Lao động hạng Nhì tại Trường Tiểu học Việt Trì, phường Việt Trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong những năm học qua, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Dân (nay là Trường Tiểu học Việt Trì) luôn đoàn kết, nỗ lực đổi mới, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hằng năm đạt từ 99,9% trở lên, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Giai đoạn 2016-2025, học sinh nhà trường đạt 3.947 giải cấp thành phố, 1.819 giải cấp tỉnh, 255 giải cấp quốc gia và 388 giải quốc tế, khu vực. Nhiều học sinh giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Toán quốc tế; đạt thành tích cao tại các sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt, Olympic Tiếng Anh, Tin học trẻ và nhiều cuộc thi học thuật khác.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Trường Tiểu học Tân Dân, nay là Trường Tiểu học Việt Trì.

Với những thành tích nổi bật, nhiều năm liên tục, Trường Tiểu học Tân Dân được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và nhận nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm học 2024-2025, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng các đại biểu đã chung vui với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Trường Tiểu học Tân Dân trước khi sáp nhập thành Trường Tiểu học Việt Trì.

Các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Việt Trì.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước phát triển mới khi Trường Tiểu học Việt Trì được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 trường: Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Dữu Lâu, Tiểu học Tân Dân và Tiểu học Tiên Dung. Sau sáp nhập, trường có quy mô 85 lớp, 186 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 3.052 học sinh.

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ trao học bổng và thiết bị dạy học tặng Trường Tiểu học Việt Trì.

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Thọ trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trên nền tảng truyền thống và những thành tích đã được vun đắp qua nhiều năm, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Việt Trì quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Lê Minh