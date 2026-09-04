Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới

Chiều 4/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường THPT Kim Ngọc và Trường Tiểu học Vĩnh Yên. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra cơ sở vật chất của Trường THPT Kim Ngọc.

Tại Trường THPT Kim Ngọc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khu vực tổ chức lễ khai giảng, các phòng học và điều kiện phục vụ học tập của học sinh.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Kim Ngọc có 24 lớp với trên 1.000 học sinh. Hiện nay, trường còn thiếu một số phòng học lý thuyết, phòng thực hành; một số dãy nhà lớp học và nhà thể chất được đầu tư từ lâu đã xuống cấp.

Chia sẻ khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Kim Ngọc trong công tác chuẩn bị năm học mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu về việc cân đối, bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho Trường THPT Kim Ngọc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thầy và trò Trường THPT Kim Ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào những thành tích đáng tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác khảo sát hiện trạng các lớp học của Trường Tiểu học Vĩnh Yên.

Trường Tiểu học Vĩnh Yên sau sắp xếp có 83 lớp với trên 2.300 học sinh. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao cơ sở vật chất của nhà trường; ghi nhận sự chủ động, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giáo viên khi chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng và năm học mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát công việc, chuẩn bị chu đáo chương trình lễ khai giảng; theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các phương án bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Ban Giám hiệu nhà trường cần phân công, phân nhiệm cụ thể; phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng thời, quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các nhà trường chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, chủ động tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục toàn diện. Từ đó, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ giữ vững vị thế tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Thúy Hường