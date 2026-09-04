Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh:

Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới

Sáng 4/9, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại các trường: Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT B Đà Bắc (xã Đức Nhàn); Tiểu học Tân Pheo (xã Tân Pheo); Mầm non Đà Bắc (xã Đà Bắc). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Trước thềm năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đà Bắc.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT B Đà Bắc, đoàn kiểm tra phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các điều kiện phục vụ học sinh. Năm học 2026 - 2027, trường có 259 học sinh ở 10 lớp; 30 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Đến nay, công tác tuyển sinh được triển khai theo kế hoạch; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và sách giáo khoa cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường đã rà soát nguồn thực phẩm và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn bữa ăn nội trú.

Đoàn công tác kiểm tra phòng học và thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học Tân Pheo.

Trường Tiểu học Tân Pheo có 1 điểm trường chính và 2 điểm lẻ, với 385 học sinh ở 18 lớp. Toàn bộ phòng học đã được kiên cố hóa, bảo đảm ánh sáng, thông thoáng; công trình vệ sinh, nước sạch, sách giáo khoa và thiết bị dạy học được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới.

Hệ thống điện, đường truyền internet, màn hình và thiết bị phục vụ lễ khai giảng đã được chạy thử ổn đinh, đạt yêu cầu. Tại 2 điểm lẻ, học sinh có thể theo dõi lễ khai giảng trực tuyến theo kế hoạch.

Nhà trường có 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu tối thiểu, song còn thiếu một số vị trí nhân viên y tế học đường, bảo vệ và phục vụ.

Đến thời điểm này, Trường Tiểu học Tân Pheo đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Trường Mầm non Đà Bắc được thành lập trên cơ sở sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Trường hiện có 1 điểm chính, 4 phân hiệu, 8 điểm trường, với 971 trẻ ở 55 nhóm, lớp và 172 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Do địa bàn rộng, cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều, nhà trường ưu tiên rà soát những hạng mục liên quan trực tiếp đến an toàn của trẻ; kiểm tra hệ thống điện, nước, khu vệ sinh, bếp ăn, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phương án tổ chức bán trú. Bộ máy, hồ sơ, tài sản và việc bố trí nhân lực tại các điểm trường cũng đang tiếp tục được hoàn thiện sau sắp xếp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh kiểm tra việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại Trường Mầm non Đà Bắc.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện đón học sinh bước vào năm học mới.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục rà soát từng điểm trường, tập trung xử lý những khó khăn về phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, đề xuất kịp thời, không để thiếu thốn về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Đà Bắc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà trường cần chủ động ổn định tổ chức, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên; bảo đảm an toàn trường học, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.

Trong đó, đặc biệt quan tâm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nội trú. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, huy động phù hợp các nguồn lực để từng bước nâng cao điều kiện dạy và học.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước mắt, các địa phương, nhà trường phải hoàn tất những phần việc còn lại, tổ chức lễ khai giảng trang trọng, an toàn, thiết thực và sớm ổn định nền nếp dạy học ngay từ đầu năm học.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tân Pheo, Quy Đức và Đà Bắc; động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Nguyễn Yến