Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, chiều 1/9 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương tặng đồng chí Đặng Minh Khôi – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Minh Khôi – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh tại thị trường Nga.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin khái quát về tình hình địa phương, đồng chí nhấn mạnh, sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh đã hình thành không gian phát triển rộng lớn với diện tích trên 9.300 km2 và quy mô dân số hơn 4 triệu người. Đây là bước ngoặt chiến lược giúp tỉnh phát huy tối đa lợi thế bổ sung về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm 2025, kinh tế Phú Thọ tiếp tục duy trì đà bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52% (đứng thứ 4 cả nước); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 412,4 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 16 tỷ USD).

Riêng 7 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước đạt 38 nghìn tỷ đồng (tăng 15,7% so với cùng kỳ); thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1,9 tỷ USD. Giai đoạn 2026 – 2030, Phú Thọ quyết tâm phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Để hiện thực hóa định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn (công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, vật liệu mới, dược phẩm, y tế và du lịch nghỉ dưỡng), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thường xuyên cung cấp thông tin về xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nga; làm cầu nối đưa Phú Thọ tiếp cận với các cơ quan xúc tiến, hiệp hội doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế lớn của Nga.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm kết nối giao thương trực tiếp; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh của Nga. Đặc biệt, đồng chí mong muốn Đại sứ quán tăng cường giới thiệu tiềm năng du lịch, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ đến cộng đồng đối tác và người dân Liên bang Nga. Phú Thọ cam kết chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng danh mục dự án, cơ chế ưu đãi và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao sự chủ động hội nhập của tỉnh Phú Thọ. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối vững chắc, tích cực hỗ trợ tỉnh cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Thủ đô Moskva.

Cũng trong chương trình công tác, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Thủ đô Moskva.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác tại Tượng đài Bác Hồ ở Thủ đô Moskva.

Trong không khí nghiêm trang, đoàn đã thành kính tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt - Nga.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thủ đô Moskva) được khánh thành ngày 18/5/1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người. Công trình do Báo Nhân dân Liên Xô tài trợ và Kiến trúc sư, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Felix Romanovsky thiết kế, là biểu tượng bền vững của tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

PV