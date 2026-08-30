Phường Xuân Hòa: Trao trả kỷ vật chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài

Ngày 30/8, tại gia đình bà Nguyễn Thị Chiến (tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Xuân Hòa), UBND phường Xuân Hòa tổ chức Lễ trao trả kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài (hy sinh ngày 8/4/1969) cho thân nhân gia đình.

Kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài được trao lại cho gia đình.

Các kỷ vật được lưu giữ gồm bức ảnh người em gái Nguyễn Minh Tâm và những trang nhật ký với nét chữ nắn nót của liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài. Qua những vần thơ, trang viết, người chiến sĩ năm xưa gửi gắm tình đồng đội, tình yêu người lính, nỗi nhớ gia đình, quê hương và khát vọng hòa bình.

Sau hàng chục năm lưu lạc, những kỷ vật thiêng liêng đã trở về với gia đình, trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại và nhắc nhở các thế hệ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình.

Thời gian qua, các đơn vị của Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin, góp phần đưa kỷ vật chiến tranh và thông tin về các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần xoa dịu những mất mát của gia đình liệt sĩ.

Gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài xúc động, tự hào khi nhận được kỷ vật sau nhiều năm thất lạc.

Tại buổi lễ, đại diện gia đình bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ gìn giữ, bảo quản các kỷ vật để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn phường Xuân Hòa, góp phần khai thác các nguồn tư liệu lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Kim Liên