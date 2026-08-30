Đổi mới tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông

Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, bên cạnh triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học viên tham gia Khóa tu mùa hè tại Chùa Phật Quang.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã tổ chức tuyên truyền cho gần 313.000 lượt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hơn 2.500 lượt người điều khiển phương tiện đường thủy; đồng thời tuyên truyền, vận động 100% chủ bến đò ngang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tổ chức 283 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 46.346 giáo viên, học sinh tại 52 trường học; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông cho 24.296 học sinh, giáo viên.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT kết hợp trao tặng hàng trăm mũ bảo hiểm cho học sinh. Cùng với đó, phối hợp với Công an các xã, phường rà soát, tổng hợp danh sách học sinh, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm TTATGT để tổ chức gặp gỡ, giáo dục cá biệt, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho Nhân dân trên địa bàn xã Thọ Văn.

Không chỉ tập trung tuyên truyền cho học sinh, nhằm trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật về TTATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân ở các độ tuổi, Phòng CSGT, Công an tỉnh chỉ đạo các đội phối hợp với Công an các xã, phường đồng loạt tổ chức “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” do Cục CSGT phát động.

Các nhóm đối tượng được chú trọng gồm người trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm và thanh thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đây là những nhóm có nguy cơ hình thành tâm lý chủ quan do đã tham gia giao thông trong thời gian dài hoặc chưa kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Yên Lạc, cho biết: “Đây là những hình thức, nội dung tuyên truyền mới, nhằm đưa kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến từng hộ gia đình, từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh, một trong những điểm mới của chương trình là phương pháp tuyên truyền được đổi mới theo hướng trực quan, tương tác. Thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật, các báo cáo viên sử dụng video ghi lại những tình huống giao thông thực tế, các vụ tai nạn điển hình để phân tích nguyên nhân, chỉ rõ những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Người dân được trao đổi, thảo luận trực tiếp về kỹ năng xử lý, phòng ngừa các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Công an xã Yên Sơn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại các lớp học thêm dịp hè.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, thời gian qua, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook; đồng thời xây dựng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của địa phương, bảo đảm nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi hàng triệu tin nhắn SMS tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến thuê bao di động của người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi hàng nghìn thông báo vi phạm TTATGT thông qua hệ thống quản lý.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm quy định về kích thước thành, thùng xe và các vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội giao thông văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Huy Thắng