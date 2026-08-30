Thời tiết ngày 30/8: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

Dự báo, ngày 30/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 30/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, riêng phía nam có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 27-30 độ C; phía nam 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo nhandan.vn