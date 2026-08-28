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Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 28/8, Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Các thành viên Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thăm, động viên hội viên Hoàng Thị Hùng ở xã Đào Xá.

Đoàn đã đến thăm, động viên hội viên Phạm Thanh Bình ở xã Dân Chủ, là người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hội viên Hoàng Thị Hùng ở xã Đào Xá.

Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ những khó khăn với đồng đội. Những lời động viên và món quà nghĩa tình thể hiện sự quan tâm, gắn bó của các hội viên Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn.

Đặc biệt, tại gia đình đồng chí Phạm Thanh Bình, Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn đã trao tặng một chiếc xe lăn, giúp đồng chí thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày. Món quà là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để đồng chí Bình cố gắng vượt qua bệnh tật, giữ gìn sức khỏe.

Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khănBan Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn trao tặng xe lăn cho đồng chí Phạm Thanh Bình ở xã Dân Chủ.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn duy trì thường xuyên. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần “nghĩa tình đồng đội”, thể hiện sự tri ân đối với những người đã từng cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khănCác thành viên Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn ôn lại những năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, Ban Liên lạc tổ chức gặp mặt các nữ chiến sĩ Trường Sơn. Trong không khí thân tình, các đại biểu cùng ôn lại những năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Các hoạt động của Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn nhân dịp Quốc khánh không chỉ là dịp để các hội viên gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nhắc nhớ về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cùng ngày, đoàn tổ chức dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ - Đồi cây Bạch Thạch ở xã Đào Xá.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

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