Trang bị kỹ năng nhận diện nhu cầu của trẻ em khuyết tật cho 200 cán bộ y tế

Ngày 28/8, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và các đơn vị tài trợ tổ chức tập huấn nhận diện nhu cầu của trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”.

Chuyên gia trao đổi, hướng dẫn các học viên nhận diện bệnh lý và nhu cầu hỗ trợ ở trẻ em khuyết tật.

Tham gia chương trình có 200 học viên là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, các Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế xã.

Tại chương trình, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các nhóm bệnh, dị tật thường gặp ở trẻ em; thực hành nhận diện bệnh lý qua hình ảnh, phân loại nhu cầu hỗ trợ. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình khám, sàng lọc và phát hiện trẻ khuyết tật tại cơ sở.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2026, chương trình sẽ triển khai khám sàng lọc tại các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát hiện sớm trẻ em khuyết tật có nhu cầu can thiệp, điều trị và hỗ trợ phù hợp.

Dự kiến, từ ngày 19 - 23/10, hoạt động phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật sẽ được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế phù hợp, nâng cao hiệu quả can thiệp, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Thông qua chương trình, mạng lưới phát hiện, sàng lọc và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần bảo đảm trẻ em khuyết tật được phát hiện và hỗ trợ kịp thời ngay từ cộng đồng.

Tạ Thanh