Phân luồng giao thông qua vị trí sạt lở tại Km2+490, tuyến nhánh đường tỉnh 448 thuộc phường Kỳ Sơn

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Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, đơn vị chức năng Sở Xây dựng Phú Thọ đã kiểm tra thực tế vị trí sạt lở tại Km2+490, tuyến nhánh đường tỉnh 448 (ĐT.448) thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn. Qua đó, ghi nhận tình trạng sạt lở taluy âm và nguy cơ sạt lở taluy dương.
Phương án phân luồng giao thông qua vị trí sạt lở tại Km2+490, tuyến nhánh ĐT.448 thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn.
Kết quả kiểm tra cho thấy, phạm vi sạt lở phía taluy âm đã phát triển vào khoảng 1/2 bề rộng mặt đường; trên mặt đường xuất hiện vết nứt dọc dài khoảng 22m, bề rộng khoảng 8 - 10cm; mái taluy âm có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt, trượt nền, mặt đường. Đồng thời, mái taluy dương tại khu vực này có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông trên tuyến.
Để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua khu vực tại Km2+490 như sau:
Cấm toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua vị trí sạt lở tại Km2+490, tuyến nhánh ĐT.448 địa phận phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Phương án phân luồng: Hướng từ xã Nật Sơn đi phường Hòa Bình và ngược lại: Các phương tiện lưu thông đến vị trí sạt lở Km2+490 tuyến nhánh ĐT.448 được phân luồng theo tuyến nhánh ĐT.448 đến Km0+000 (giao với tuyến chính ĐT.448 tại Km16+920); tiếp tục theo tuyến chính ĐT.448 đến Km24+051 (giao với Quốc lộ 6 tại Km62+200), rẽ vào Quốc lộ 6, đi đến Km70+960 (giao với tuyến nhánh ĐT.448 tại Km7+185), sau đó đi theo tuyến nhánh ĐT.448 đến phía còn lại của vị trí sạt lở Km2+490.
Các phương tiện di chuyển từ phường Hòa Bình đi xã Nật Sơn di chuyển theo lộ trình ngược lại.
Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông chỉ đạo nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, phối hợp chính quyền địa phương cử lực lượng trực gác, tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông, bổ sung biển cảnh báo, rào chắn vị trí sạt lở... Đảm bảo thực hiện phương án phân luồng giao thông từ xa theo lộ trình nêu trên.
Người dân cần chú ý tình trạng mất an toàn giao thông tại vị trí sạt lở Km2+490 ĐT.448 để chủ động lựa chọn lộ trình tham gia giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn.
Minh Châu
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