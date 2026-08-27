Từ sức mạnh cộng đồng đến những đổi thay ở Hợp Lý

Từ những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đến các Tổ dân phố văn minh; từ sự chung tay chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách đến những mô hình liên kết sản xuất, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Hợp Lý đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, sức mạnh cộng đồng trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Hợp tác xã trồng các cây dược liệu làm thức ăn cho đàn hươu, tạo chất lượng nhung hươu.

Chung sức xây dựng quê hương

Ở Hợp Lý, xây dựng đời sống văn hóa được bắt đầu từ những việc làm gần gũi trong mỗi gia đình, tổ dân phố. Người dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vun đắp tình làng, nghĩa xóm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được triển khai sâu rộng. Các tổ chức đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển kinh tế và thực hiện chuyển đổi số.

Công tác dân vận cũng được chú trọng. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Sự đồng thuận ấy được thể hiện rõ tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khi 13.342 cử tri xã Hợp Lý tham gia bỏ phiếu, đạt 100%. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Tiến Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Lý cho biết: “Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường và hình thành nếp sống văn minh. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.”

Năm 2026, xã đặt mục tiêu có 90% gia đình, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt đúng quy định đạt 85%. Riêng 6 tháng đầu năm, tỷ lệ này đã đạt 90%.

Liên kết để cùng phát triển

Sức mạnh cộng đồng ở Hợp Lý không chỉ thể hiện trong xây dựng đời sống văn hóa mà còn được chuyển hóa thành tinh thần hợp tác, liên kết phát triển kinh tế. Hợp tác xã Chăn nuôi hươu Việt Hùng là một ví dụ.

Thành lập tháng 3/2023 với hơn 20 hộ thành viên, do anh Đỗ Mạnh Hùng làm Giám đốc, hợp tác xã từng bước liên kết các hộ chăn nuôi riêng lẻ, thống nhất phương thức sản xuất, tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, kiểm soát chất lượng và hướng tới xây dựng thương hiệu chung.

Hợp tác xã xây dựng trang trại tập trung, khu vực sản xuất và chế biến riêng biệt, từng bước hình thành quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Với giá nhung hươu dao động từ 18 - 20 triệu đồng/kg, mô hình bước đầu mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ thành viên.

Ông Trần Đình Trọng, một thành viên cao tuổi của hợp tác xã cho rằng: Nuôi hươu phù hợp với người lớn tuổi bởi công việc không quá nặng nhọc, trong khi sản phẩm có thị trường tiêu thụ tại Phú Thọ. Ở tuổi chúng tôi, chăn nuôi hươu phù hợp vì nhẹ nhàng, tiện lợi. Đây thực sự là hướng đi hiệu quả.

Theo anh Đỗ Mạnh Hùng - Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi hươu Việt Hùng, thời gian đầu, đầu ra sản phẩm còn hạn chế nhưng đến nay thị trường từng bước ổn định. Hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tham gia các lớp đào tạo về truyền thông, bán hàng hiện đại; qua đó mở rộng quy mô, tạo thêm sinh kế cho những gia đình không có điều kiện đi làm xa.

Từ những tuyến đường được chỉnh trang đến các mô hình liên kết sản xuất, sức mạnh cộng đồng đang tạo nên những đổi thay ở Hợp Lý. Xây dựng đời sống văn hóa vì thế không tách rời phát triển kinh tế. Khi người dân có sinh kế ổn định, có môi trường sống tốt và cùng chung sức vì cộng đồng, quê hương sẽ có thêm nguồn lực để phát triển.

Thời gian tới, xã Hợp Lý tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, duy trì và nâng chất xã văn hóa nông thôn mới. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo ý thức tự giác trong Nhân dân, nhất là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường và hình thành nếp sống văn minh.

Hạnh Thúy