Chùa Tích Sơn tổ chức Đêm Vu Lan - Bông hồng cài áo

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Tối 25/8, Chùa Tích Sơn (phường Vĩnh Yên) tổ chức chương trình Đêm Vu Lan - Bông hồng cài áo, thu hút sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử và Nhân dân.
Chương trình được tổ chức nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2026, là dịp để mỗi người cùng hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng tri ân đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của truyền thống hiếu nghĩa.
Nghi thức “Bông hồng cài áo” được tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Tại chương trình, các đại biểu, tăng ni, Phật tử và Nhân dân đã ôn lại ý nghĩa của mùa Vu Lan - mùa của tri ân và báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, xúc động, nghi thức “Bông hồng cài áo” được tổ chức, nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng tình cảm gia đình, biết yêu thương và quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể.
Đêm Vu Lan cũng là dịp để Phật tử và Nhân dân cùng tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục; phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.
Thông qua chương trình, Chùa Tích Sơn mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu đạo, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp; xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.
Thu Thủy - Lưu Trường
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