Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chùa Tích Sơn tổ chức Đêm Vu Lan - Bông hồng cài áo

Tối 25/8, Chùa Tích Sơn (phường Vĩnh Yên) tổ chức chương trình Đêm Vu Lan - Bông hồng cài áo, thu hút sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử và Nhân dân.

Chương trình được tổ chức nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2026, là dịp để mỗi người cùng hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng tri ân đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của truyền thống hiếu nghĩa.

Chùa Tích Sơn tổ chức Đêm Vu Lan - Bông hồng cài áoNghi thức “Bông hồng cài áo” được tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Tại chương trình, các đại biểu, tăng ni, Phật tử và Nhân dân đã ôn lại ý nghĩa của mùa Vu Lan - mùa của tri ân và báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, xúc động, nghi thức “Bông hồng cài áo” được tổ chức, nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng tình cảm gia đình, biết yêu thương và quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể.

Đêm Vu Lan cũng là dịp để Phật tử và Nhân dân cùng tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục; phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Thông qua chương trình, Chùa Tích Sơn mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu đạo, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp; xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giàu lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thu Thủy - Lưu Trường


Thu Thủy - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chương trình tổ chức Nhân dân Tăng ni Tình cảm gia đình Vu lan báo hiếu Tinh thần Tri ân Cha mẹ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long