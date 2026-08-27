Nữ thầy thuốc tâm huyết

25 năm gắn bó với ngành Y tế, bác sĩ CKII, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân - Trưởng Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên luôn được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy khám chữa bệnh, chị còn say mê nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh về mắt, giảm chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngoài cùng bên phải) luôn tận tâm tư vấn cho bệnh nhân và giúp đỡ đồng nghiệp.

Tận tụy và sáng tạo

Đến Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, hỏi chuyện về bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân, từ đồng nghiệp đến bệnh nhân đều cảm phục sự tận tụy, sáng tạo, yêu nghề, nhiệt tình với công việc của chị, bởi chị là người đầu tiên của bệnh viện mạnh dạn thay thủy tinh thể bằng phương pháp mổ Phaco (phương pháp mổ thời gian ngắn, không phải khâu, nhanh lành vết mổ).

Là con thứ 6 trong một gia đình nông dân có 7 anh chị em ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ, nay là xã Quang Minh - Thành phố Hà Nội, ngay từ khi ngồi trên ghế trường THPT, cô nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân đã mong ước trở thành bác sĩ. Năm 1995, tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Ngọc Hân thi đỗ bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Sau 6 năm miệt mài học tập, năm 2001 ra trường, bác sĩ Hân về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Với đức tính chăm chỉ, chịu khó học hỏi, lại được đồng nghiệp và các thầy thuốc đi trước giúp đỡ, Hân nhanh chóng thành thạo công việc tại Khoa Khám bệnh. Năm 2002, bác sĩ Hân được điều sang làm bác sĩ điều trị ở Khoa Mắt của Bệnh viện.

Công việc ở Khoa Mắt luôn đòi hỏi bác sĩ điều trị sự tỉ mỉ, cẩn trọng, nhất là xử lý vết thương sao cho vừa có kỹ thuật mà vẫn đảm bảo an toàn và yếu tố thẩm mỹ cao. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng với sự say mê yêu nghề, đức tính bền bỉ, chịu khó và sự sáng tạo của tuổi trẻ cùng với quyết tâm không dừng bước trước khó khăn, Hân luôn nỗ lực phấn đấu học tập vươn lên để khẳng định mình trong công việc. Ngoài giờ làm, chị tranh thủ tìm hiểu thêm kiến thức từ sách vở, giáo trình và đồng nghiệp đi trước. Năm 2005, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân thi đỗ lớp Thạc sĩ Nhãn khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong thời gian học tập trung, chị vẫn dành thời gian nghiên cứu khoa học về “phẫu thuật nối lệ quản đứt sau chấn thương - đặt ống silicon”, đề tài đã chỉ ra được phương pháp tối ưu nối lệ quản do bị đứt, đã cấp cứu được hàng trăm bệnh nhân tại bệnh viện mà không phải chuyển tuyến trên, giảm chi phí hàng chục triệu đồng/ca. Những năm gần đây, bác sĩ Hân vừa học nâng cao chuyên ngành về mắt, vừa nghiên cứu khoa học và tham gia nhiều đề tài có tính ứng dụng cao được áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, giúp giảm chi phí cho người bệnh, không phải chuyển tuyến trên.

Thắp sáng niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Trong thời gian làm việc tại Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài được Hội đồng khoa học của bệnh viện và Sở Y tế nghiệm thu đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, bác sĩ Hân làm chủ nhiệm 4 đề tài khoa học cấp cơ sở và ngành; đồng chủ nhiệm 2 đề tài; tham gia thành viên chính 2 đề tài. Riêng năm 2025, bác sĩ Hân chủ nhiệm 2 đề tài, điển hình là đề tài “Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý co giật mí mắt vô căn bằng tiêm Botulinum Toxin A tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên năm 2024 - 2025” được Sở Y tế tỉnh Phú Thọ nghiệm thu đưa vào ứng dụng.

Với cương vị Trưởng Khoa Mắt từ năm 2011 đến nay, tuy bận rộn công tác quản lý nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân vẫn trực tiếp thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật như: Mổ thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, mổ Glocom, mổ mộng ghép kết mạc tự thân, mổ quặm, thẩm mỹ mi, lấy dị vật tiền phòng, khâu lại giác mạc bị rách, phẫu thuật điều trị các bệnh lý tắc lệ đạo, nối lệ quản đứt sau chấn thương có đặt ống silicon, thông lệ đạo trẻ sơ sinh... và luôn được người bệnh tin tưởng.

49 tuổi đời, trong đó có 25 năm công tác liên tục ở bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân đã nêu tấm gương sáng trong lao động, học tập và nghiên cứu khoa học ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Với sự đóng góp tích cực cho ngành y tế, năm 2012, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân được Bộ Y tế tặng Bằng khen; năm 2022, 2024 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Liên tục 10 năm qua, bác sĩ Hân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cùng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên nhận xét: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hân là tấm gương tiêu biểu trong học tập và công tác của đơn vị. Với lòng say mê, tâm huyết với nghề và đôi bàn tay khéo léo, tình thương yêu, sự thấu cảm với bệnh nhân, bác sĩ Hân đã cứu chữa được nhiều ca bệnh khó về mắt, đem lại ánh sáng cho người bệnh. Các đề tài nghiên cứu khoa học của bác sĩ Hân có tính ứng dụng cao, hiệu quả thiết thực, góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên xây dựng địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân trong tỉnh và khu vực.

Xuân Hùng