Phú Thọ diễn tập phòng, chống bệnh dại trên người

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Ngày 26/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Hợp Kim và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phòng, chống bệnh dại trên người năm 2026.
Tình huống giả định được xây dựng từ trường hợp người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch, truyền thông nâng cao nhận thức người dân; đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm.
Cán bộ y tế thực hành tuyên truyền về bệnh dại cho người dân.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, tỷ lệ tử vong gần 100% khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, công tác phòng, chống bệnh dại trên người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Tại tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2026 đến nay, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại (cùng kỳ năm 2025 có 4 trường hợp). Tuy nhiên, số trường hợp được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đến hết tháng 6/2026 tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025 với 10.410 trường hợp. Tính đến tháng 7/2026, toàn tỉnh ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó tại 7 khu vực.
Những con số trên cho thấy nguy cơ bệnh dại tiếp tục xuất hiện và lây truyền sang người nếu không chủ động phòng ngừa, giám sát và xử lý kịp thời.
Cán bộ y tế diễn tập thực hành tiêm phòng bệnh dại cho người dân.
Cán bộ thú ý thực hành tiêm phòng bệnh dại trên vật nuôi.
Cuộc diễn tập nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành Y tế trong phối hợp phòng, chống bệnh dại; nâng cao năng lực của cán bộ y tế, thú y tuyến cơ sở. Đồng thời đánh giá khả năng phát hiện, báo cáo, điều tra, giám sát, xử lý và điều hành khi xuất hiện tình huống bệnh dại trên địa bàn.
Dương Huyền
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