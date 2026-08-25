Trao thưởng hơn 90 triệu đồng cho 247 học sinh giỏi các cấp

Ngày 25/8, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị tuyên dương, trao thưởng cho 247 học sinh là con của cán bộ, công nhân viên Công ty đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2025-2026.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao thưởng cho các học sinh giỏi các cấp.

Những năm qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Quỹ khuyến học Công ty hàng năm được duy trì và nhận được sự đóng góp thường xuyên của các hội viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc động viên kịp thời các học sinh là con cán bộ, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Năm học 2025-2026, con của cán bộ, người lao động Công ty đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập: 247 em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi qua Internet, thi năng khiếu các cấp với tổng số 270 giải. Trong đó, có 1 giải cấp quốc tế; 7 giải cấp quốc gia, 205 giải cấp tỉnh, 49 giải cấp xã.

Để ghi nhận thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Hội Khuyến học Công ty đã trao thưởng hơn 90 triệu đồng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.

Lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao thưởng cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, Quỹ khuyến học Công ty tặng thưởng 3 triệu đồng cho 3 học sinh vượt khó học giỏi; 1 em được nhận học bổng hóa chất từ Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với số tiền 5 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của học sinh; đồng thời, định hướng cho thế hệ trẻ mục tiêu phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Hương Giang