Trao thưởng hơn 90 triệu đồng cho 247 học sinh giỏi các cấp

{title}
{publish}
{head}
Ngày 25/8, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị tuyên dương, trao thưởng cho 247 học sinh là con của cán bộ, công nhân viên Công ty đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2025-2026.
Các đồng chí lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao thưởng cho các học sinh giỏi các cấp.
Những năm qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.
Quỹ khuyến học Công ty hàng năm được duy trì và nhận được sự đóng góp thường xuyên của các hội viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc động viên kịp thời các học sinh là con cán bộ, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Năm học 2025-2026, con của cán bộ, người lao động Công ty đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập: 247 em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi qua Internet, thi năng khiếu các cấp với tổng số 270 giải. Trong đó, có 1 giải cấp quốc tế; 7 giải cấp quốc gia, 205 giải cấp tỉnh, 49 giải cấp xã.
Để ghi nhận thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Hội Khuyến học Công ty đã trao thưởng hơn 90 triệu đồng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp.
Lãnh đạo Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trao thưởng cho các học sinh vượt khó học giỏi.
Ngoài ra, Quỹ khuyến học Công ty tặng thưởng 3 triệu đồng cho 3 học sinh vượt khó học giỏi; 1 em được nhận học bổng hóa chất từ Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với số tiền 5 triệu đồng.
Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của học sinh; đồng thời, định hướng cho thế hệ trẻ mục tiêu phấn đấu, vươn lên trong học tập.
Hương Giang
baophutho.vn Ngày 25/8, UBND xã Xuân Lũng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân do chưa chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây...
baophutho.vn Từ ngày 20 đến 24/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Các địa...
baophutho.vn Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn các xã Bình Nguyên và Bình Xuyên bị ngập úng cục bộ, ảnh...
Dự báo, ngày 25/8, bão số 4 vẫn di chuyển trên vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, trong khi miền trung duy trì nắng nóng.
baophutho.vn Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn thương về thể chất, tinh thần cho người bị bạo lực mà còn để lại những hệ lụy lâu dài đối với trẻ em, người...
baophutho.vn Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lớn kéo dài trong 3 ngày vừa qua đã gây sạt lở bờ vở sông Đà và một số nhà dân bên bờ ngòi Lạt bị lún, sạt trượt.
baophutho.vn Mùa Vu Lan về mang theo những khoảnh khắc lắng đọng của lòng hiếu kính. Trong không gian thanh tịnh nơi cửa Phật, những đóa hồng được cài lên...