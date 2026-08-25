Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án tại khu Đồng Giỏ, xã Xuân Lũng

Ngày 25/8, UBND xã Xuân Lũng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân do chưa chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Giỏ.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư nông thôn Đồng Giỏ.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, có tổng diện tích thu hồi hơn 30.400m2, ảnh hưởng đến 60 hộ dân. Trước thời điểm cưỡng chế, 56 hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Còn 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất.

Thực hiện phương án cưỡng chế đã được phê duyệt, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với 7 thửa đất trồng lúa của 4 hộ, tổng diện tích 2.424m2. Trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các quy định của pháp luật và chính sách bồi thường, hỗ trợ, đồng thời tiếp tục vận động các hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Việc cưỡng chế được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn.

Quá trình cưỡng chế được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn về người, tài sản, giữ vững an ninh trật tự và không phát sinh tình huống phức tạp tại địa bàn.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là điều kiện quan trọng để dự án được triển khai theo kế hoạch, góp phần triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên