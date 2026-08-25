Phú Thọ: Mưa lớn gây thiệt hại nhiều công trình, nhà cửa và sản xuất

Từ ngày 20 đến 24/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và thống kê thiệt hại.

Lãnh đạo xã Tu Vũ kiểm tra điểm sạt lở bờ sông Đà sau mưa lớn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, lượng mưa tại một số khu vực như Văn Mai, Cao Phong, Lạc Sơn vượt 400mm; các địa phương Quyết Thắng, Tam Đảo, Kim Bôi, Hòa Bình, Thượng Cốc... ghi nhận lượng mưa trên 300mm. Hầu hết các trạm đo trên địa bàn tỉnh có lượng mưa từ 100-300mm.

Mưa lớn kéo dài khiến 10 hộ dân bị sạt lở đất, hư hỏng nhà ở, chuồng trại và công trình phụ; 194 hộ với hơn 838 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Hệ thống đê điều, thủy lợi cũng bị ảnh hưởng, trong đó tuyến đê bối Bạch Hạc bị xói mái taluy khoảng 15m3; khoảng 1.000m kênh mương tại xã Ngọc Sơn bị hư hỏng. Tại xã Tu Vũ và Yên Sơn xảy ra 3 điểm sạt lở bờ sông Đà, với tổng chiều dài khoảng 710m.

Về giao thông, ghi nhận 5 điểm sạt lở trên các tuyến ĐT435, ĐT432 thuộc xã Tân Mai và 3 điểm trên quốc lộ 6 qua xã Lương Sơn; 16 điểm sạt lở, lún sụt trên các tuyến đường liên xã, liên xóm. Một số tuyến đường giao thông xóm bị ngập sâu dưới 1m, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Mưa lớn làm sạt lở mái taluy âm của hộ dân ở tổ dân phố Quất Thượng, phường Việt Trì.

Mưa lớn cũng làm Trạm Y tế cơ sở Tân Dân, xã Tân Mai xuất hiện tình trạng nứt tường, nền nhà 2 tầng; một điểm sạt lở tại khu di tích Miếu Hội Thiện, phường Thanh Miếu làm sập hoàn toàn cổng tam quan. Ngoài ra, 5 điểm sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư; một số diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê.

Để khắc phục hậu quả, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý tại một số điểm bị thiệt hại. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường huy động lực lượng hỗ trợ người dân, tổ chức di dời, sơ tán các hộ tại khu vực sạt lở, ngập úng; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và kiểm soát các tuyến đường, ngầm tràn có nguy cơ mất an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, nhất là tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt; khẩn trương kiểm tra, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà cửa, công trình, giao thông, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu hỗ trợ.

Do mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp, số liệu thiệt hại hiện mới là thống kê bước đầu và có thể tiếp tục được cập nhật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và đề xuất của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp việc khắc phục, khôi phục sản xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ đối với những nội dung vượt khả năng cân đối của tỉnh.

Lệ Oanh