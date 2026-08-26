Niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên từ sự hỗ trợ của Nhà nước, Quỹ “Vì người nghèo”, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và sự chung tay của cộng đồng đang mang đến niềm vui, sự ấm áp cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thông qua các đợt phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo”, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cùng các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã kết nối, huy động sự tham gia của đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Hiền Lương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Toan ở thôn 5.

Điều đáng quý, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, nhiều địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân đội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trực tiếp tham gia đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu, xây dựng, giúp các gia đình giảm chi phí và để ngôi nhà sớm hoàn thiện.

Qua rà soát, toàn tỉnh có hơn 4.500 hộ cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. MTTQ các cấp đang tập trung vận động nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể huy động ngày công, vật liệu, hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” gồm, nền cứng, khung cứng và mái cứng. Mục tiêu hướng tới là các thôn, tổ dân phố “Ấm no, hạnh phúc”, không còn hộ phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Tại xã Hiền Lương, trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ 3 hộ xây dựng nhà đại đoàn kết là gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thu ở thôn 24, ông Nguyễn Hữu Chỉnh ở thôn 20 và bà Nguyễn Thị Toan ở thôn 5.

Cùng với nguồn kinh phí, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại các thôn vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đóng góp ngày công, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng. Những phần việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng thiết thực ấy đã giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, có thêm động lực ổn định cuộc sống.

Cùng với phương thức vận động truyền thống, việc ứng dụng nền tảng số đang mở rộng khả năng kết nối nguồn lực ngay từ cơ sở. Thông qua các nhóm Zalo của tổ liên gia, các đoàn thể ở thôn, thông tin về những trường hợp ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, bị hỏa hoạn được chia sẻ nhanh chóng, qua đó huy động sự hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng. Số tiền vận động hỗ trợ các trường hợp khó khăn tại địa phương đạt gần 300 triệu đồng. Trong quý III/2026, xã dự kiến triển khai xóa 3 nhà tạm cho các gia đình khó khăn.

Tại xã Minh Đài, tinh thần “mỗi người giúp một tay” cũng đang trở thành động lực để những căn nhà đại đoàn kết được hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Đài Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, cùng với nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nhà hảo tâm, MTTQ và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân các thôn hỗ trợ ngày công xây dựng, giúp các hộ khó khăn sớm có nơi ở kiên cố.

Gia đình ông Đỗ Ngọc Đào, thôn Ngọc Am, xã Chí Tiên vui mừng trong ngôi nhà mới được hỗ trợ sửa chữa.

Trong tháng 7 vừa qua, gia đình bà Trần Thị Sửu ở thôn Phú Bình, xã An Nghĩa được đón niềm vui lớn khi ngôi nhà kiên cố được hoàn thành, nỗi lo nhà bị dột khi trời mưa không còn. Ngôi nhà có diện tích 45 m2, tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng, trong đó Lữ đoàn 72, Binh chủng Công binh hỗ trợ 60 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng đoàn viên, hội viên và người dân thôn Phú Bình đóng góp 120 công lao động. Ngày được bàn giao căn nhà mới, gia đình bà Sửu cũng đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Từ những căn nhà đại đoàn kết có thể thấy, sức mạnh của chương trình không chỉ nằm ở những con số về kinh phí hay số hộ được hỗ trợ, mà còn ở sự gắn kết giữa chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nhiều địa phương còn vận động các gia đình có vật liệu xây dựng còn sử dụng được như xi măng, sắt thép, gạch, cửa, bàn ghế để hỗ trợ hộ nghèo; vận động cửa hàng vật liệu xây dựng bán hàng với giá gốc, “lợi nhuận 0 đồng”, góp phần giảm chi phí xây dựng và phần kinh phí đối ứng cho các gia đình.

MTTQ các cấp đang tiếp tục triển khai mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững”, tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng trong chăm lo các đối tượng yếu thế. Niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết vì thế không chỉ là niềm vui của những gia đình từng sống trong cảnh nhà tạm, nhà dột nát. Đó còn là niềm vui chung của cộng đồng khi sự sẻ chia đã trở thành những công trình cụ thể, những mái ấm bền vững, để mỗi người dân khó khăn đều có thêm điểm tựa vươn lên, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh