Hiền Lương kết nối nguồn lực an sinh cộng đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hiền Lương chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai công tác an sinh xã hội theo hướng chủ động, thiết thực, bền vững. Từ vận động nguồn lực trong cộng đồng, ứng dụng nền tảng số đến xây dựng “Bản đồ an sinh”, “Hồ sơ an sinh điện tử”, địa phương từng bước hình thành mạng lưới kết nối để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và kịp thời hơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Hiền Lương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Hữu Chỉnh ở thôn 20.

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” xã đã hỗ trợ 3 hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với nguồn kinh phí, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại các thôn vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đóng góp ngày công, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng, giúp các gia đình giảm chi phí, có thêm động lực ổn định cuộc sống. Cùng với phương thức vận động truyền thống, việc ứng dụng nền tảng số đã mở rộng khả năng kết nối nguồn lực ngay tại cơ sở. Thông qua các nhóm Zalo của tổ liên gia, các đoàn thể ở thôn, thông tin về những trường hợp ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, bị hỏa hoạn được chia sẻ nhanh chóng, qua đó huy động sự hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng. Số tiền vận động hỗ trợ các trường hợp này đạt gần 300 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, 1.759 suất quà, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng được trao đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân. MTTQ xã Hiền Lương xác định công tác an sinh không chỉ là “trao cái mình có” mà phải “hỗ trợ điều người dân cần”, đồng thời giúp các gia đình có điều kiện tự vươn lên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiền Lương vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững” năm 2026. Mô hình nhằm gắn công tác an sinh với chuyển đổi số; rà soát đối tượng để xây dựng “Bản đồ an sinh”, quản lý, cập nhật thông tin và kết nối nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả. Mô hình được xây dựng theo công thức “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”: Dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; Rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời gian; Đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Địa phương phấn đấu mỗi thôn có một mô hình an sinh cộng đồng tiêu biểu, phù hợp thực tế.

Thông qua các “Tổ tự quản an sinh cộng đồng”, MTTQ thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nhu cầu của người dân; tiếp nhận thông tin qua Zalo, Cổng Mặt trận số; cập nhật dữ liệu và đề xuất phương án hỗ trợ. Cách làm này giúp phát hiện sớm các trường hợp khó khăn để chủ động giúp đỡ, thay vì chờ đến các đợt vận động tập trung mới triển khai. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiền Lương Nguyễn Công Tiến cho biết, mô hình có ý nghĩa thiết thực trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Qua tập huấn, cán bộ Mặt trận cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp triển khai, tạo nền tảng xây dựng mạng lưới an sinh cộng đồng bền vững.

Sau rà soát tại 25 thôn, toàn xã hiện có 234 hộ nghèo và 226 hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Các hộ sẽ được xây dựng “Hồ sơ an sinh điện tử”, ghi cụ thể nhu cầu từng trường hợp. Việc xác định cụ thể nhu cầu giúp nguồn lực được phân bổ có trọng tâm, tránh hỗ trợ dàn trải hoặc theo kiểu “có gì cho nấy”. Mỗi khoản hỗ trợ được định hướng gắn với mục tiêu cụ thể, thực hiện theo phương châm “Đúng nhu cầu - Sát đối tượng”, từ hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao bò giống, hỗ trợ học phí đến tạo điều kiện phát triển sinh kế. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” lập danh mục nhu cầu ưu tiên theo 3 nhóm: Khẩn cấp, cao và trung bình. MTTQ xã cũng chú trọng phổ biến quy định về quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, công khai kết quả hỗ trợ trên “Cổng Mặt trận số”, tạo sự minh bạch và khơi dậy trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Nội dung mô hình được lồng ghép vào hương ước, quy ước của thôn, xác định việc giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn là trách nhiệm chung của cộng đồng.

Khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, nhu cầu được nhận diện đầy đủ, nguồn lực được kết nối đúng địa chỉ và người dân được đồng hành lâu dài, công tác an sinh xã hội sẽ không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà trở thành quá trình bền vững. Qua đó, MTTQ xã Hiền Lương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, chủ động, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh