Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Colombo

Vietnam Airlines đã chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo (Sri Lanka) và trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên mở đường bay trực tiếp tới quốc đảo Nam Á này.

Hãng Vietnam Airlines đã chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo (Sri Lanka). Ảnh: Trung Phong

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines trong năm 2026. Đường bay mới được triển khai trong bối cảnh lượng hành khách giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng mạnh, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026. Mạng bay quốc tế được mở rộng không chỉ gia tăng lựa chọn cho hành khách mà còn nâng cao khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường du lịch, thương mại và đầu tư.

Ngay trên chuyến bay đầu tiên vào ngày 16/8 từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Colombo đã có 177 hành khách đặt chỗ, đạt tỷ lệ lấp đầy lên tới 100%. Vietnam Airlines khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo với tần suất 3 chuyến mỗi tuần; chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, trong khi chiều từ Colombo về Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy.

Đường bay trực tiếp được mở trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa hai nước đang tăng nhanh. Năm 2025, lượng hành khách giữa Việt Nam và Sri Lanka đạt hơn 38.000 lượt, tăng 17,5% so với năm 2024; riêng quý I/2026, lượng khách tăng hơn 136% so với cùng kỳ năm trước.

Trước khi có đường bay thẳng được mở, hành khách giữa Việt Nam và Sri Lanka chủ yếu phải lựa chọn các hành trình nối chuyến qua những trung tâm hàng không trong khu vực. Đường bay mới của Vietnam Airlines giúp hành khách có thêm lựa chọn bay thẳng, đồng thời rút ngắn hành trình và thuận tiện hơn cho nhu cầu du lịch, thăm thân, giao thương giữa hai thị trường.

Hành khách được chào đón trong chuyến bay đến Sri Lanka. Ảnh: Đông Hưng

Sri Lanka là điểm đến nổi bật tại Nam Á với hệ thống di sản văn hóa, các vùng trồng trà và nhiều điểm du lịch biển. Đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều, đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa Việt Nam với khu vực Nam Á.

Trước đó, Vietnam Airlines đã đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam và Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket, đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Moscow, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Melbourne, Sydney, Singapore và Manila,... để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

Theo nhandan.vn