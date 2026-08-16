Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Quốc khánh 2-9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29-8 đến 2-9, được kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường du lịch trong nước. Để bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo trải nghiệm tích cực cho du khách, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp cao điểm này và những tháng cuối năm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: M.H

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp Quốc khánh 2-9 và những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch; đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

Các địa phương chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngành Du lịch địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, giao thông vận tải và các cơ quan liên quan trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, bão lũ nếu xảy ra. Tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, cần có phương án phân luồng, điều tiết khách phù hợp, hạn chế tình trạng quá tải và ùn tắc giao thông.

Công tác kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch cũng phải được tăng cường. Các địa phương cần rà soát việc chấp hành điều kiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật liên quan; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đặc biệt lưu ý việc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sử dụng biển hiệu, từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng hoặc quảng bá hạng cơ sở lưu trú du lịch không đúng quy định.

Một trong những nội dung được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh là tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo khách du lịch tham gia bảo hiểm du lịch, lựa chọn chương trình do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức.

Các địa phương cần có hình thức cảnh báo về những rủi ro khi khách tham gia các tour tự phát; công khai đường dây nóng; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến cũng như du lịch Việt Nam.

Đối với các ban quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách.

Các đơn vị cũng được khuyến khích xây dựng sản phẩm du lịch về nguồn gắn với giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phải niêm yết và công khai giá phòng, giá dịch vụ, các khoản phụ thu, chương trình khuyến mại, chính sách hoàn tiền, điều kiện hủy hoặc thay đổi đặt phòng.

Đối với khu, điểm có hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước hoặc phương tiện vận chuyển khách, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, đặc biệt là đường thủy nội địa.

https://hanoimoi.vn/chuan-bi-tot-cac-dieu-kien-phuc-vu-khach-du-lich-dip-quoc-khanh-2-9-1216450.html

Theo hanoimoi.vn