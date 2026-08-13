Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Ảnh: Xuân Sơn

Thành phố nằm bên bờ biển phía đông của Vịnh Thái Lan thường được khách du lịch biết tới với các bãi biển như Pattaya, Jomtien, Dong Tan hay hòn đảo Koh Larn. Đây là nơi du khách hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên với cát trắng trải dài bên làn nước biển trong xanh.

Du khách có thể ngồi nghỉ dưới bóng cây dừa, lắng nghe tiếng sóng biển hay trải nghiệm vô vàn những trò chơi đầy thú vị, như lướt ván buồm, lái mô-tô nước, cưỡi phao chuối, lặn biển... Một điểm thu hút đối với du khách khi đặt chân đến Pattaya chính là cuộc sống về đêm náo nhiệt. Dọc theo các con phố, cũng như các khu chợ đêm ở Pattaya, du khách thỏa sức vui chơi, thưởng thức các món ăn hấp dẫn hay mua sắm những món đồ lưu niệm.

Du khách tìm hiểu về những triết lý sống được chạm khắc trong Đền Chân Lý. Ảnh: Minh Thắng

Đối lập với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy, Pattaya cũng sở hữu những điểm đến với không gian tĩnh lặng để du khách có cơ hội chiêm nghiệm về cuộc sống. Nằm sát bên bờ biển, Sanctuary of Truth (Đền Chân Lý) mang vẻ đẹp độc đáo bởi sự hòa quyện của các phong cách kiến trúc, nền văn hóa và nghệ thuật của phương Đông. Công trình này dẫn dắt khách tham quan trên con đường tìm hiểu về các chân lý, như quy luật và mục đích của cuộc sống, sự khởi nguồn và bản chất của xã hội... Việc Đền Chân Lý được khởi công xây dựng từ năm 1981 và đến nay vẫn tiếp tục được hoàn thiện cũng phản ánh triết lý mọi thứ trên đời luôn thay đổi. Du khách có thể dành hàng giờ để chiêm ngưỡng ngôi đền đồ sộ, bề thế và suy ngẫm về những triết lý sâu sắc đằng sau mỗi tác phẩm điêu khắc sống động.

Một trong những điều gây ấn tượng đối với du khách là công trình với chiều cao hơn 100m này được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ quý với kỹ thuật ghép mộng cổ truyền của Thái Lan thay vì sử dụng đinh. Các cột trụ, mái vòm, khớp nối được tính toán kỹ lưỡng để chịu được sức nặng của công trình đồ sộ này, cũng như ảnh hưởng của nắng và gió biển. Những bức tượng, phù điêu và từng họa tiết của Đền Chân Lý đều được chạm trổ tinh xảo. Nằm đối diện ngôi đền là xưởng chế tác, nơi du khách được tận mắt chứng kiến các thợ thủ công lành nghề của Thái Lan đục đẽo và chạm khắc gỗ. Sự miệt mài và tỉ mỉ của các thợ thủ công giúp du khách hiểu rõ hơn về quy trình công phu để xây dựng nên Đền Chân Lý.

Từng chi tiết trong Đền Chân Lý đều được chạm trổ tinh xảo. Ảnh: Xuân Sơn

Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, trong nửa đầu năm 2026, Thái Lan vẫn nằm trong danh sách những điểm đến tại châu Á được du khách tìm kiếm nhiều nhất. Số liệu của Agoda cũng cho thấy, tại Thái Lan, Pattaya, cùng với Bangkok, Phuket, vẫn là những lựa chọn được du khách quan tâm hàng đầu. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn lâu dài của Pattaya đối với du khách nội địa và quốc tế.

Nhằm duy trì sức hút đối với du khách, Thái Lan đang triển khai chiến dịch “Thái Lan 365 ngày” nhằm thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch và biến Đất nước nụ cười thành điểm đến hàng đầu quanh năm. Khi du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm những điểm dừng chân mang lại những trải nghiệm phong phú, Thái Lan đang thúc đẩy du lịch gắn với văn hóa, ẩm thực, bản sắc địa phương... Với các lợi thế sẵn có, Pattaya là một trong những lựa chọn thích hợp để du khách vừa hòa mình vào những hoạt động giải trí náo nhiệt và vẫn có thể ghé thăm các địa điểm du lịch tâm linh yên bình.

Sau đây là một số ảnh mới nhất về Đền Chân Lý nằm bên bờ biển Pattaya của Thái Lan:

Các cột gỗ khổng lồ nâng đỡ Đền Chân Lý. Ảnh: Minh Thắng

Đền Chân Lý kết hợp hài hòa các phong cách kiến trúc phương Đông. Ảnh: Xuân Sơn

Thợ mộc tỉ mỉ chạm khắc từng chi tiết gỗ tại xưởng chế tác. Ảnh: Minh Thắng

Theo nhandan.vn