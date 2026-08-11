Sa Pa: Choáng ngợp thảm hoa dơn thóc trên đỉnh Fansipan

Lễ hội hoa dơn thóc 2026 vừa chính thức khai hội trên đỉnh Fansipan, mang đến một thế giới trải nghiệm đầy màu sắc với biển hoa màu cam trải dài từ độ cao hơn 3.000m và hàng loạt hoạt động vui chơi hấp dẫn mang đậm sắc màu Tây Bắc.

Diễn ra từ ngày 8-8 đến 16-8, đây là lễ hội hoa dơn thóc lần thứ 3 được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend. 3 năm liên tiếp, cứ vào dịp cuối hạ đầu thu, những chùm dơn thóc sắc cam lại đồng loạt bung nở trên “Nóc nhà Đông Dương”, trở thành hẹn ước quen thuộc của du khách yêu sắc hoa vùng cao. Ở độ cao 3.143m, giữa nền trời Tây Bắc lồng lộng, sắc hoa một lần nữa tạo nên diện mạo ấn tượng cho đỉnh thiêng, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với loài hoa biểu trưng cho mùa màng no đủ và may mắn.

Diễn ra từ ngày 8-8 đến 16-8, đây là lễ hội hoa dơn thóc lần thứ 3 được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend.

Sắc hoa một lần nữa tạo nên diện mạo ấn tượng cho đỉnh thiêng.

Càng lên cao những khóm dơn thóc nối tiếp nhau giữa không gian núi rừng, tạo nên nhiều góc nhìn ấn tượng trên hành trình chinh phục Fansipan. Từ cabin cáp treo, tàu hỏa leo núi Mường Hoa đến khu vực Sân Mây, Tháp Chuông... sắc hoa hiện diện ở nhiều điểm, dệt nên những triền hoa rực rỡ giữa cảnh sắc đại ngàn.

Du khách hào hứng chiêm ngưỡng hoa dơn thóc ở nhiều điểm trên đỉnh Fansipan.

Cáp treo Fansipan mùa dơn thóc.

Không chỉ nổi bật bởi sắc cam, hoa dơn thóc còn mang vẻ đẹp rắn rỏi với những chùm hoa cong rủ gợi hình hạt thóc chín - biểu tượng của mùa màng no đủ, niềm tin và sức sống bền bỉ giữa núi cao. “Tôi đã xem ảnh biển hoa dơn thóc trên mạng nhiều lần nhưng lần này có cơ hội trực tiếp đứng giữa triền hoa thật, giữa mây trắng và núi non trùng điệp, cảm giác thật sự choáng ngợp. Sắc cam của hoa hòa vào nắng chiều, nhìn xuống thung lũng Mường Hoa xa xa, tôi thấy mọi mệt mỏi của hành trình lên núi đều xứng đáng”, chị Phan Anh Thư, du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Xen giữa các triền hoa là những tiểu cảnh bó ngô, quầy thóc, gùi nhỏ... tái hiện nét sinh hoạt mộc mạc của đồng bào Mông, Dao Đỏ, Hà Nhì, gợi về những mùa lúa bội thu và ước vọng cuộc sống đủ đầy nơi vùng cao.

Sắp đặt từng bông hoa dơn thóc thành tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Ngay trong sáng khai hội, không gian dưới chân Tháp Chuông đã rộn ràng với sắc cam của hoa cùng những màn trình diễn nghệ thuật, thu hút du khách dừng chân thưởng thức và hòa mình vào không khí lễ hội.

Nếu sắc hoa tạo nên diện mạo lễ hội, những hoạt động trải nghiệm lại mang đến nhịp sống và hơi thở văn hóa vùng cao. Tại khu vực Bích Vân Thiền Tự, du khách hào hứng tham gia thi gói bánh chưng và cắm hoa dơn thóc, cùng nhau trổ tài gói những chiếc bánh vuông vức hay sắp đặt từng bông hoa dơn thóc thành tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Du khách tham gia thi gói bánh chưng và cắm hoa dơn thóc.

Nhiều hoạt động văn hóa thấm đẫm màu sắc bản địa vô cùng đặc sắc diễn ra tại Bản Mây.

Những thảm hoa dơn thóc năm nay còn khéo léo hòa vào bức tranh thiên nhiên nhiều tầng sắc màu vốn là “đặc sản” của Fansipan mỗi độ thu về. Ngay trên đồi Mường Hoa, những thảm hoa xác pháo đỏ rực vươn thẳng như những dây pháo ngày Tết đang vào mùa đẹp nhất, xen lẫn sắc tím của hoa thanh anh, sắc vàng của muồng vàng, cùng những vườn hồng, cẩm tú cầu và hoa cúc khoe sắc suốt lối đi, tạo nên một thiên đường hoa phong phú hiếm nơi nào có được ở độ cao này.

Thời điểm này, nhiều loài hoa cũng khoe sắc rực rỡ trên đỉnh Fansipan.

Dịp này, từ cabin cáp treo, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thung lũng Mường Hoa đang chuyển mình từ sắc xanh sang vàng óng ả mùa lúa chín, điểm xuyết những bản làng nhỏ nép mình bên sườn núi và từng lớp mây bảng lảng vắt ngang đại ngàn Hoàng Liên Sơn... Tất cả tạo nên một “bức tranh thủy mặc sống động giữa đời thực”.

Quẩn thể tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Băng qua biển mây, hành trình đưa du khách chạm đến quần thể văn hóa tâm linh Sun World Fansipan Legend, nơi những công trình mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam như Kim Sơn Bảo Thắng Tự, đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hay con đường La Hán uy nghiêm giữa mây trời. Đây không chỉ là điểm chạm tâm linh mà còn là nơi để mỗi du khách lắng lại, cảm nhận sự tĩnh tại giữa không gian linh thiêng trên nóc nhà Đông Dương.

https://hanoimoi.vn/sa-pa-choang-ngop-tham-hoa-don-thoc-tren-dinh-fansipan-1215857.html

Theo hanoimoi.vn