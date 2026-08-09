Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật

Sáng 9/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cơ bản thống nhất với dự án và khẳng định đây là vấn đề liên quan đến những sơ hở trong quá trình hoạt động tín dụng, ngân hàng hiện nay để khắc phục tránh bị lợi dụng, sai phạm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thảo luận ở hội trường.

Đại biểu cho rằng, hiện nay trong phát triển kinh tế có vấn đề đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài cam kết chuyển vốn đầu tư dự án bằng một giá trị nhất định. Tuy nhiên, qua thẩm định, đánh giá một số công việc liên quan cho thấy, giá trị đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam và việc kiểm soát giá trị tài sản công nghệ máy móc chưa được kiểm soát được. Do vậy, đại biểu đề nghị, trong quá trình sửa đổi luật phải quy định biện pháp kiểm soát được giá trị đầu tư thực tế của doanh nghiệp nước ngoài đưa vào Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn cũng nêu ra vấn đề thực tế đầu tư phát triển hạ tầng xây dựng, đường sá, cầu cống, chỉnh trang đô thị trên cả nước hiện nay đang rất nhiều. Việc giải phóng mặt bằng sẽ liên quan đến tài sản nhà, đất của người dân. Trong đó có những tài sản nhà, đất của người dân vay thế chấp ngân hàng. Vậy, liệu tiền đền bù nhà, đất để giải phóng mặt bằng của nhà nước có bằng với giá trị mà người dân đang mang tài sản nhà, đất đó thế chấp ngân hàng không, nếu không bằng thì trở thành nợ xấu của người dân, người thế chấp tài sản. Ngân hàng có chính sách nào để giải quyết những vấn đề phát sinh này không? Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm vấn đề này.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh nêu ra một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung nội dung tại một số điều, khoản liên quan đến việc giải thích từ ngữ, định nghĩa về xuất bản. Đại biểu phân tích, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, quy định rõ hơn về: Xuất bản tài liệu không kinh doanh; cơ chế lưu chiểu và hậu kiểm nhất là đối với xuất bản phẩm điện tử; phân cấp phải đi cùng tiêu chuẩn năng lực dữ liệu liên thông và cơ chế giám sát...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở hội trường.

Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Hà Khánh