Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay (8/8), Quốc hội dành cả ngày làm việc ở hội trường để cho ý kiến về các dự thảo luật, nghị quyết, trong đó có dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) và 2 dự án luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Duy Linh

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Bộ trưởng Công thương cũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo nhandan.vn