Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận một số dự án luật

Ngày 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật và tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật.

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận tại Tổ 15 cùng với Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng thảo luận tại tổ.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Hùng Hưng nhất trí cao việc ban hành dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời có ý kiến tham gia các vấn đề về: Phạm vi điều chỉnh và danh mục kiểm soát, dự thảo cần phân biệt rõ vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học. Cơ chế chỉ huy phối hợp và vai trò của Bộ Quốc phòng cũng như cần quy định rõ cơ quan đầu mối quốc gia, thẩm quyền của Bộ Quốc phòng trong việc đánh giá nguy cơ, ứng phó, kiểm soát hoạt động quân sự và phối hợp quốc tế; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành liên quan...

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, đại biểu Phạm Hùng Hưng đề nghị một số nội dung về: Tổ chức khu vực phòng thủ và cơ quan quân sự cấp xã; phân cấp thẩm quyền phải gắn với năng lực và trách nhiệm; quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; công trình ngầm và công trình bảo đảm phòng thủ; chế độ, chính sách và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc thảo luận tại tổ.

Tham gia thảo luận dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc cho rằng, việc tiếp tục kế thừa các quy định về thành lập thống nhất Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương và cấp tỉnh trong Luật PBGDPL năm 2012 là cần thiết và phản ánh đúng thực tiễn. Tuy nhiên, cần có quy định về việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã trong dự thảo Luật để tạo cơ sở pháp lý chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết quy định truyền thông chính sách trong dự thảo Luật PBGDPL (sửa đổi) và nhất trí cao với quy định về PBGDPL theo hình thức, phương thức mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại tổ.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tham gia thảo luận dự án Luật PBGDPL (sửa đổi), với 3 nội dung: Liên quan đến hình thức giáo dục pháp luật, đại biểu đề nghị cần bổ sung hình thức tuyên truyền PBGDPL qua các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; trách nhiệm PBGDPL liên quan đến đối tượng đặc thù, dự án chưa quy định rõ một số đối tượng; về trách nhiệm của các chủ thể cần bổ sung chủ thể gia đình và nhà trường trong việc PBGDPL.

Đại biểu cũng thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng, tham mưu sửa một số nội dung Điều 20, 22 trong Luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Vương Kim Ánh thảo luận tại tổ.

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ĐBQH tỉnh Vương Kim Ánh đề nghị, cần tiếp tục rà soát và thể hiện rõ hơn trong dự án Luật về việc ban hành luật nhằm quy định các biện pháp quản lý nhà nước đối với các hoạt động có nguy cơ liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; quy định rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm; tiếp tục thể chế hóa các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia và quy định rõ trách nhiệm cho các cơ quan.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Huyền Nga