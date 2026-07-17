Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Chiều 17/7, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên đã tiếp xúc cử tri các xã, phường: Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xuân Lãng, Bình Xuyên sau Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Yên Nguyễn Văn Huyến chủ trì tiếp xúc cử tri .

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin kết quả Kỳ họp thứ Ba và 35 nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND về chính sách thu hút người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh giai đoạn 2026-2028; Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cùng các chế độ hỗ trợ liên quan.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ riêng đối với hộ nghèo; tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và biên chế cho các trường công lập; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, nghiên cứu mở thêm các tuyến xe buýt kết nối khu vực Vĩnh Phúc với trung tâm tỉnh.

Cử tri phường Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ kinh phí hỏa táng; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông, đô thị; có giải pháp xử lý tình trạng sạt lở, hỗ trợ thủy lợi phí phục vụ sản xuất nông nghiệp và quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xuất khẩu, giảm nghèo, xử lý tài sản dôi dư và giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các vùng, tạo thuận lợi cho đi lại và phát triển kinh tế. Đồng thời, rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển của cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp thu, tham mưu giải quyết các kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ thủy lợi phí, khắc phục sạt lở, triển khai các dự án giao thông và mở rộng mạng lưới xe buýt.

Các kiến nghị còn lại sẽ được Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thúy Hường