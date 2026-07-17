Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Việt Trì: Thông qua 4 Nghị quyết chuyên đề, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Tại Kỳ họp thứ Hai diễn ra ngày 17/7, HĐND phường Việt Trì khóa II (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tập trung thảo luận những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề mang tính động lực cho cả giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Đức phát biểu bế mạc kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND phường trình tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản giữ vững sự ổn định và có bước tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 726 tỷ đồng, hoàn thành 77,15% kế hoạch năm; tổng chi ngân sách ước đạt trên 241 tỷ đồng. Địa phương đã tổ chức thành công đợt 1 đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực, thu về ngân sách trên 46 tỷ đồng.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Trong công tác đầu tư công và quản lý đô thị, phường đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thu hồi đất tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Đông Nam, Nam Việt và Tây Nam. Công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được duy trì đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, kỳ họp cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; một số khoản thu chưa đạt mục tiêu dề ra; tình trạng lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng trái phép diễn ra ở một số địa bàn.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và UBND phường; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị...

Giải trình trước các đại biểu, lãnh đạo UBND phường đã làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến phương án sắp xếp, sáp nhập và đặt tên các tổ dân phố sau địa giới hành chính mới; công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị; các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa nâng cấp hạ tầng giao thông, trọng tâm là chương trình nâng cấp, thảm nhựa hóa các tuyến đường bê tông xi măng hiện hữu; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học trước thềm năm học mới...

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND phường Việt Trì đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết chuyên đề quan trọng gồm: Chương trình giám sát năm 2026 của HĐND phường; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp giữa năm 2026 HĐND phường Việt Trì.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu UBND phường và các bộ phận chuyên môn khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra. Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng danh mục đầu tư cho giai đoạn tiếp theo; tổ chức tốt các đợt đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch nhằm đảm bảo nguồn thu.

Về quản lý đất đai và đô thị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn; tăng cường cơ sở vật chất nhà văn hóa, hệ thống họp trực tuyến, camera giám sát... hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tuyển quân năm 2027.

Đinh Vũ