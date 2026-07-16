HĐND xã Vĩnh Chân tổ chức Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 16/7, HĐND xã Vĩnh Chân khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Vĩnh Chân khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, công tác thu, chi ngân sách được xã Vĩnh Chân triển khai đúng quy định, bám sát dự toán, bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 8,5 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán năm; tổng thu ngân sách xã đạt trên 114,3 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; trong đó ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn cần tháo gỡ, kỳ họp đã thống nhất đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu quả đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Đức Nhất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp dành thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến tập trung vào công tác phát triển hạ tầng, quản lý ngân sách, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và giải quyết kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo UBND xã cùng các cơ quan chuyên môn đã giải trình, làm rõ từng nội dung. Các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và ý kiến thảo luận, HĐND xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp với sự thống nhất cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo HĐND xã đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đã được thông qua thành chương trình, kế hoạch thực hiện; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2026, góp phần xây dựng xã Vĩnh Chân ngày càng phát triển.

Bích Liên - Đặng Khánh