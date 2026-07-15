Tổ đại biểu số 1 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba

Chiều 15/7, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri các phường Nông Trang, Thanh Miếu, Việt Trì, Vân Phú và xã Hy Cương sau Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri.

Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú; Nguyễn Việt Quỳnh - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1 đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, trọng tâm là các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Các thành viên Tổ đại biểu số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Cử tri kỳ vọng các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, ô nhiễm môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị...

Cử tri phường Nông Trang đóng góp ý kiến về lĩnh vực quản lý đất đai.

Thay mặt tổ đại biểu số 1, đồng chí Vương Thị Bẩy - Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại hội nghị, đồng thời trao đổi, giải trình và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của các sở, ngành và địa phương.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Đức Anh