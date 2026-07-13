Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 13/7, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân; Vũ Thị Minh Hoan - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh kiêm Trưởng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Vạn Xuân và Hiền Quan sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; các nghị quyết quan trọng đã được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri xã Vạn Xuân và Hiền Quan bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời tin tưởng, kỳ vọng vào sự thành công của Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX sẽ tạo tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cử tri đưa ra một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề cần làm rõ như: việc xả thải của một số công ty, doanh nghiệp, trang trại hoạt động trên địa bàn xã Vạn Xuân; vấn đề kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho một số hộ ở các thôn 5, 6, 7 xã Vạn Xuân; có phương án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 315 đi qua địa bàn xã Tề Lễ, Quang Húc (cũ) bị xuống cấp; cần đầu tư, sửa chữa kênh mương nội đồng và có giải pháp đảm bảo ATGT ở đường liên vùng...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên và lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lê Hoàng