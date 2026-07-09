HĐND xã Xuân Lãng: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho phát triển địa phương

Ngày 9/7, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 629 tỷ đồng, bằng 240% dự toán giao. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 28,5 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh hơn 196,5 tỷ đồng, ngân sách cấp xã gần 404 tỷ đồng, đạt 260% dự toán được giao. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được triển khai theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt gần 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 99%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lãng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Dương được bầu giữ chức Ủy viên UBND xã, góp phần kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương.

6 tháng cuối năm, xã Xuân Lãng quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ khối lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả), gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Xã cũng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn.

Toàn cảnh Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND xã Xuân Lãng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình; biểu quyết thông qua Nghị quyết về ban hành Đề án chuyển đổi số xã Xuân Lãng giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035 và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã.

Thu Thủy