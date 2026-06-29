Cử tri và Nhân dân Phú Thọ quan tâm theo dõi kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX diễn ra trong 2 ngày (29-30/6) đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh. Đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời mong muốn các chủ trương, quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ ghi nhận ý kiến của cử tri tại một số địa phương trong tỉnh.

Cử tri quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh qua sóng truyền hình trực tiếp.

Bà Đặng Thị Lệ Quyên, cử tri phường Hoà Bình

Tôi rất phấn khởi vì sau 1 năm thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả khả quan, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% - 10,5%. Đặc biệt, trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Phú Thọ đang triển khai mạnh mẽ cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính. Không chỉ rút ngắn thời gian, cơ chế này còn tạo ra một cách tiếp cận mới: đồng hành, phục vụ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đây là động lực để tỉnh tiếp tục tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đinh Văn Hồng, cử tri phường Thanh Miếu

Qua theo dõi Kỳ họp HĐND tỉnh lần này và đặc biệt là phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi thấy quyết tâm chính trị của tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; quyết tâm biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể trong thời gian tới. Người dân phấn khởi và tin tưởng tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Luận, cử tri phường Hoà Bình

Kỳ họp lần này dự kiến ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi quan tâm đặc biệt đến “Nghị quyết quy định mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Tôi mong muốn khi nghị quyết được ban hành sẽ có nhiều chính sách quy định phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp, kịp thời, giúp động viên được các cán bộ, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi của tỉnh.

Ông Lưu Văn Hải, cử tri xã Sông Lô

Qua nghe Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh được trình bày tại Kỳ họp, tôi vui mừng khi thấy tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tiếp công dân, hiệu quả nhất là việc tiếp công dân trực tuyến. Hằng tuần, UBND xã đều tổ chức tiếp công dân định kỳ. Các cuộc tiếp công dân tại xã đều kết nối trực tiếp lên đầu cầu của lãnh đạo tỉnh nên ý kiến, kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời. Đây là việc làm thiết thực, hiệu quả, thể hiện phương châm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân.

Giáo viên Đinh Phương Thảo, Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú

Tỉnh quan tâm đến chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo. Là giáo viên vừa được tuyển dụng, tôi thấy cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo dõi Kỳ họp, tôi thấy HĐND tỉnh dự kiến ban hành “Nghị quyết quy định chính sách thu hút người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 -2028”. Đây là nghị quyết quan trọng, vì khi thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục... sẽ là những hạt nhân quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Diệu Thu