Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống trà xanh mỗi ngày?

Uống trà xanh mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, nhờ hàm lượng polyphenol và catechin dồi dào...

Trà xanh là một trong những loại đồ uống được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Từ lâu, thức uống này đã được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có nước ta. Những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã làm sáng tỏ hơn vai trò của trà xanh đối với sức khỏe.

Điều tạo nên giá trị của trà xanh là các hợp chất polyphenol, đặc biệt là nhóm catechin, trong đó epigallocatechin gallate (EGCG) - hoạt chất được nghiên cứu nhiều nhất. Bên cạnh đó, trà xanh còn chứa caffeine, L-theanine cùng nhiều chất chống oxy hóa khác có thể tác động tích cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể nếu sử dụng với lượng hợp lý.

1. Lợi ích khi uống trà xanh

1.1. Cơ thể được bổ sung lượng lớn chất chống oxy hóa từ trà xanh

Một trong những thay đổi đầu tiên khi duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày là cơ thể được bổ sung nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), catechin trong trà xanh có khả năng trung hòa các gốc tự do - những phân tử có thể làm tổn thương tế bào khi tích tụ quá mức.

Stress oxy hóa kéo dài được xem là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, chống oxy hóa từ thực phẩm chỉ là một phần của lối sống lành mạnh.

Uống trà xanh mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ, kiểm soát đường huyết và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh. Ảnh AI

1.2. Tim mạch có thể nhận được nhiều lợi ích hơn

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), các thực phẩm giàu polyphenol, bao gồm trà xanh, có thể góp phần cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Một số nghiên cứu quan sát quy mô lớn và phân tích gộp cho thấy những người thường xuyên uống trà xanh có xu hướng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ so với người ít uống; ghi nhận trà xanh có thể giúp giảm nhẹ:

Cholesterol LDL (“cholesterol xấu”) Cholesterol toàn phần Một phần triglyceride

1.3. Não bộ tỉnh táo hơn nhưng ít gây bồn chồn hơn cà phê

Nhiều người nhận thấy mình tập trung tốt hơn sau khi uống trà xanh. Điều này được giải thích bởi sự kết hợp giữa: Caffeine (với hàm lượng thấp hơn cà phê, L-theanine - một acid amin gần như đặc trưng của trà.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, L-theanine có thể phối hợp với caffeine giúp cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin mà ít gây cảm giác bồn chồn hơn so với sử dụng lượng caffeine tương đương từ cà phê ở một số người. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng khác nhau giữa từng cá nhân.

1.4. Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Trong vài năm gần đây, nhiều nghiên cứu tiếp tục đánh giá vai trò của trà xanh đối với chuyển hóa glucose. Một số tổng quan hệ thống cho thấy uống trà xanh có thể cải thiện nhẹ độ nhạy insulin hoặc hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở một số đối tượng.

Lưu ý, người bệnh vẫn cần ưu tiên chế độ ăn, vận động, giảm cân nếu thừa cân và sử dụng thuốc theo chỉ định.

1.5. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nếu duy trì uống trà xanh cùng với chế độ ăn cân đối và hoạt động thể lực thường xuyên, người dùng có thể nhận được lợi ích cộng hưởng trong việc kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, trà xanh không phải “thức uống đốt mỡ”, không thể thay thế chế độ ăn hợp lý và tập luyện.

2. Lưu ý khi uống trà xanh

Không phải ai cũng phù hợp để uống nhiều trà xanh. Caffeine trong trà xanh có thể gây: Mất ngủ, tim đập nhanh, bồn chồn, lo âu, đau đầu ở người nhạy cảm... Ngoài ra, tannin trong trà có thể làm giảm hấp thu sắt không heme từ thực vật.

Vì vậy, không nên uống trà xanh ngay sau bữa ăn nếu có thiếu máu do thiếu sắt, không nên uống cùng thời điểm với viên bổ sung sắt. Phụ nữ mang thai cần hạn chế tổng lượng caffeine theo khuyến cáo của bác sĩ.

3. Uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày là hợp lý?

Nhiều nghiên cứu về chế độ ăn thường ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 2-4 cốc trà xanh/ngày (tương đương khoảng 400-800 ml) là phổ biến và nhìn chung an toàn ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo:

Không uống quá đặc. Không uống khi bụng quá đói. Hạn chế uống sát giờ đi ngủ. Không lạm dụng các sản phẩm chiết xuất trà xanh liều cao nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Trà xanh là một thức uống lành mạnh và có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng. Việc uống đều đặn mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho tim mạch, chức năng não, chuyển hóa và sức khỏe tổng thể nhờ các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Để bảo vệ sức khỏe lâu dài, trà xanh nên được kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối, hoạt động thể lực thường xuyên và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ bệnh mạn tính.

Theo suckhoedoisong.vn