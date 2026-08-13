Thêm cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn

Từ tháng 8/2023, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), từng bước phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản chuyên sâu ngay tại địa phương. Gần 200 chu kỳ IVF đã được thực hiện, nhiều em bé khỏe mạnh chào đời, mang đến cơ hội làm cha, làm mẹ cho những cặp vợ chồng từng trải qua nhiều năm điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Ở tuổi 40, lần đầu được làm mẹ là niềm hạnh phúc đặc biệt đối với chị Trần Thu Hằng ở xã Thái Hòa. Trước đó, vợ chồng chị đã tìm đến nhiều cơ sở y tế điều trị nhưng chưa đạt kết quả.

Năm 2025, anh chị quyết định thực hiện IVF tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Đầu năm 2026, một bé trai khỏe mạnh chào đời. Với chị Hằng, những công việc tưởng như bình thường của một người mẹ như chăm con, cho con ăn, dõi theo từng thay đổi của con lại trở thành niềm hạnh phúc lớn sau nhiều năm chờ đợi.

“Khi quyết định thực hiện IVF, chúng tôi vừa hy vọng vừa lo lắng vì đây là hành trình không dễ dàng. Đến khi con chào đời khỏe mạnh, tôi thực sự rất xúc động. Ở tuổi 40 mới lần đầu được làm mẹ, với tôi đó là niềm hạnh phúc.” - chị Hằng chia sẻ:

Chị Trần Thu Hằng (xã Thái Hòa) hạnh phúc vì lần đầu được làm mẹ ở tuổi 40 nhờ thực hiện phương pháp IVF.

Câu chuyện của chị Hằng cũng là thực tế của nhiều cặp vợ chồng đang tìm kiếm cơ hội điều trị vô sinh, hiếm muộn. Khi các phương pháp điều trị thông thường không mang lại kết quả, IVF trở thành một trong những lựa chọn để người bệnh tiếp tục hành trình tìm con.

Với chị Trần Thị Hiền (xã Thổ Tang) việc có thể tiếp cận kỹ thuật IVF ngay tại địa phương là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi điều trị. Theo chị, quá trình IVF đòi hỏi người bệnh phải thăm khám, xét nghiệm và theo dõi nhiều lần. Điều trị gần nhà giúp giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi

Thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều khâu chuyên môn.

Mỗi người bệnh có nguyên nhân vô sinh, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị khác nhau. Vì vậy, đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ phù hợp là yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, IVF được triển khai trong quá trình phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa, nhi khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hệ thống phòng Lab, phòng nuôi cấy phôi được đầu tư đồng bộ; đội ngũ bác sĩ, chuyên gia phôi học được đào tạo chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của quy trình hỗ trợ sinh sản.

Bác sĩ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tư vấn, hướng dẫn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Theo bác sĩ Trương Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, IVF đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ ở tất cả các khâu. Bên cạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, yếu tố quyết định vẫn là năng lực chuyên môn của đội ngũ thực hiện và việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật.

Từ khi triển khai vào tháng 8/2023 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã thực hiện gần 200 chu kỳ IVF. Kết quả này cho thấy khả năng từng bước làm chủ một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu, đồng thời mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh vô sinh, hiếm muộn ngay tại địa phương.

Trong IVF, chất lượng phôi là một trong những yếu tố quan trọng đối với hiệu quả điều trị. Vì vậy, cùng với tạo phôi, việc kiểm soát môi trường nuôi cấy, theo dõi và đánh giá quá trình phát triển của phôi ngày càng được chú trọng.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, công nghệ nuôi phôi Timelapse được ứng dụng để hỗ trợ theo dõi liên tục quá trình phát triển của phôi. Hệ thống tủ nuôi cấy tích hợp camera cho phép ghi lại hình ảnh các giai đoạn phân chia của phôi theo thời gian mà không cần đưa phôi ra ngoài nhiều lần. Dữ liệu hình ảnh giúp bác sĩ và các chuyên gia phôi học có thêm căn cứ đánh giá sự phát triển của phôi, từ đó hỗ trợ lựa chọn phôi phù hợp trong từng trường hợp.

Việc ứng dụng Timelapse cho thấy yêu cầu kiểm soát chất lượng trong điều trị vô sinh, hiếm muộn ngày càng được thực hiện chặt chẽ, từ khâu tạo phôi, nuôi cấy đến theo dõi, đánh giá và lựa chọn phôi.

Các phôi thai được nuôi bằng công nghệ hiện đại tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc.

BSCKII Vũ Thị Hảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: Bệnh viện tiếp tục tập trung phát triển Trung tâm Hỗ trợ sinh sản theo hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Mục tiêu ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị vô sinh, hiếm muộn của người dân ngay tại địa phương, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng trong toàn bộ quá trình điều trị.

Từ một kỹ thuật y khoa chuyên sâu, IVF đang từng bước trở thành một phần trong năng lực khám, chữa bệnh của y tế địa phương. Việc làm chủ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục cập nhật công nghệ mới không chỉ mở thêm cơ hội cho những gia đình hiếm muộn, mà còn góp phần khẳng định hướng phát triển y tế chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân.

Hà Giang